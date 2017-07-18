США нанесли подлый удар в спину Украине

На фоне новостей о провозглашении нового государства на территории Украины стало известно о том, что заокеанские друзья нанесли Киеву свой удар – экономический. Выяснилось, что Штаты, вопреки заявлениям о поддержке Незалежной, продают ей уголь по завышенным ценам.

Стоимость тонны американского металлургического угля для Украины с 2016 года взлетела до 306 долларов. Начинались экономические отношения Киева и Вашингтона с 71 доллара за тонну. Примечательно, что для Норвегии американцы, наоборот, снизили цену со 140 до 125 долларов.

Украина за первые три месяца 2017 года закупила больше угля, чем за весь 2016-й, сообщает RT. Причем речь идет о максимальной цене. Стране уголь жизненно необходим – он используется в металлургии для производства чугуна и стали.

Еще совсем недавно Киев закупал уголь в Донбассе, но в прошлом году украинские власти фактически сами вырыли себе могилу, введя полную блокаду юго-восточных регионов страны. Именно там находятся крупнейшие угольные шахты Украины.

На других же добывающих предприятиях сложилась непростая ситуация: многие горняки недовольны условиями и оплатой труда. В марте 2017 года шахтеры "Львовугля" провели протестные акции с требованием выплатить зарплату, а в Кривом Роге рабочие устроили забастовку прямо в шахте, призывая увеличить уровень оплаты труда.

Известно, что в первом полугодии 2017 года на Украине на 21% сократилось производство чугуна, стали было выпущено меньше на 25,5%. В апреле из-за нехватки угля приостановили работу Приднепровская, Змиевская, Трипольская и Криворожская ТЭС. Власти пошли на крайние меры и объявили о чрезвычайной ситуации в энергетике. Встал вопрос о веерных отключениях электроэнергии.

Тлеющая экономика, как, впрочем, и государственность Украины, получили сегодня, 18 июля, новый удар. Представители ДНР, ЛНР и 19 регионов Украины объявили о создании нового государства. Конституционный акт Малороссии зачитал на встрече делегатов в Донецке исполняющий обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР Александр Тимофеев.

Глава ДНР Александр Захарченко озвучил политическую декларацию, в которой обосновывается необходимость создания Малороссии. Подчеркивается, в частности, что образование нового федеративного государства призвано остановить гражданскую войну и избежать новых жертв.