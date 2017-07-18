Донецк стал столицей Украины

Донецкая и Луганская народные республики объединились в новое государство. Глава ДНР Захарченко пообещал освободить всю территорию "бывшей Украины" от бандеровцев.

Новое государство с названием Малороссия получит собственный флаг и конституцию. Столицей станет Донецк. Конституционный акт зачитал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Мы, представители регионов бывшей "Украины" (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей "Украины". Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название "Украина" дискредитировало себя", – цитирует Захарченко Life.ru.

Конституционный акт на заседании в Донецке представителями ДНР и ЛНР был принят единогласно. Захарченко заявил о планах освободить "всю территорию бывшей Украины" от бандеровцев. А министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев уточнил, что Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией.

Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областей, а также Киева.

Согласно конституционному акту Малороссии, столицей нового государства должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра. Флагом Малороссии станет стяг Богдана Хмельницкого.

Министр доходов и сборов #ДНР:

Государство Малороссия на территории #ЛНР и ДНР станет федеративным, с широкой автономией pic.twitter.com/6W5S66RgzH — Вестник Луганска (@LuganskNovosti) 18 июля 2017 г.

Напомним, что власти в Киеве начали разрабатывать законопроект о реинтеграции Донбасса. По замыслу президента Украины Порошенко, он предполагает военное решение конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Верховная рада планирует рассмотреть документ в осеннюю сессию.

В законопроекте Луганская и Донецкая области называются "временно оккупированными Российской Федерацией". Органы власти в самопровозглашенных республиках считаются незаконными, как и их нормативные акты. Тем самым Киев, избегая переговоров с руководством непризнанных республик, нарушает Минские договоренности – о чем неоднократно заявляли в Москве.