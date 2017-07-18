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Политика

Донецк стал столицей Украины

Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press\ James Sprankle
Донецкая и Луганская народные республики объединились в новое государство. Глава ДНР Захарченко пообещал освободить всю территорию "бывшей Украины" от бандеровцев.
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Новое государство с названием Малороссия получит собственный флаг и конституцию. Столицей станет Донецк. Конституционный акт зачитал глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

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"Мы, представители регионов бывшей "Украины" (за исключением Крыма), заявляем об учреждении нового государства, которое является правопреемницей "Украины". Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название "Украина" дискредитировало себя", – цитирует Захарченко Life.ru. 

Конституционный акт на заседании в Донецке представителями ДНР и ЛНР был принят единогласно. Захарченко заявил о планах освободить "всю территорию бывшей Украины" от бандеровцев. А министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев уточнил, что  Малороссия станет федеративным государством с широкой автономией. 

Наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областей, а также Киева.

Согласно конституционному акту Малороссии, столицей нового государства должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра. Флагом Малороссии станет стяг Богдана Хмельницкого.


Напомним, что власти в Киеве начали разрабатывать законопроект о реинтеграции Донбасса. По замыслу президента Украины Порошенко, он предполагает военное решение конфликта между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Верховная рада планирует рассмотреть документ в осеннюю сессию.

В законопроекте Луганская и Донецкая области называются "временно оккупированными Российской Федерацией". Органы власти в самопровозглашенных республиках считаются незаконными, как и их нормативные акты. Тем самым Киев, избегая переговоров с руководством непризнанных республик, нарушает Минские договоренности – о чем неоднократно заявляли в Москве.

Автор: Андрей Евлампиев18 июля 2017, 10:53

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