Украинцы подготовили "сюрприз" для Лукашенко

Украинские власти должны всячески помогать тем политическим силам в Белоруссии, которые хотят оторвать ее от России и присоединить к Западу. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Незалежной Владимир Огрызко.

По его словам, в Киеве должны рассматривать Белоруссию как государство, которое "в определенной исторической перспективе станет частью Запада". "Мы должны делать все для того, чтобы постепенно в Беларуси крепли силы, которые видят Беларусь интегральной частью этого", – заявил дипломат в эфире украинского Пятого канала.

Между тем на самом Западе даже не скрывают, что готовятся привести к власти в Минске лояльные себе политические силы. Некоторое время назад стало известно, что США планируют в ближайшие пять лет обучить "продвижению демократии" активистов ряда общественных организаций Белоруссии. Тендер на программу Community Connections по "поддержке развития гражданского общества" был объявлен американским Агентством по международному развитию (USAID).

За пять лет с 2017 по 2022 годы через программу пройдут более 300 активистов-общественников и даже некоторые белорусские госслужащие. Для них подготовлены специальные тренинги, которые будут проводиться в Соединенных Штатах.

При этом в руководстве страны, очевидно, знают о подрывной деятельности Запада. Так, еще в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне акций протеста против пресловутого "закона о тунеядцах" обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании оппозиции. Как заявили в пресс-службе главы республики, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу.

"Вот они обижаются – услышали мое заявление в Могилеве – Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев", – сказал Лукашенко. Тех людей, кто выходит на акции протеста просто пытаются использовать, добавил он.

На представителей оппозиции глава республики набросился и во время встречи с трудовыми коллективами могилевских предприятий. Он назвал протестующих "пятой колонной". Это произошло после того, как Комитет госбезопасности Белоруссии задержал 26 человек, якобы причастных к участию в массовых протестах. У задержанных было изъято оружие. Более того, в КГБ заявили, что провокаторы ждали прибытия боевиков с Украины.





Но несмотря на это Лукашенко продолжает заигрывать с Западом, периодически выступая с заявлениями о дружбе с Соединенными Штатами и Евросоюзом. К примеру, некоторое время назад белорусский лидер назвал себя сторонником Евросоюза. По его мнению, невзирая на выход Великобритании из ЕС, объединение надо сохранить. "Это не моя личная позиция, эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я – сторонник Европейского союза", – отметил он.

