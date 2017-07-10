Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Тиллерсон успокоил нервного Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Brendan Hoffman/Getty Images
Сразу же после встречи в Гамбурге президентов России и США госсекретарь Рекс Тиллерсон поспешил в Киев. Там он отчитал Петра Порошенко за отсутствие прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе. Но западные СМИ увидели скрытый смысл в молниеносной поездке Тиллерсона на Украину.
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В Киеве с тревогой следили за переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20. Украинская политическая элита опасалась, что российский президент постарается надавить на главу Белого дома с целью поменять его отношение к Незалежной. Для того, чтобы развеять эти мысли в головах украинских политиков, Рекс Тиллерсон на следующий же день после исторической встречи в Гамбурге отправился в Киев.

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Рекс Уэйн Тиллерсон госсекретарь США

По мнению Bloomberg, он прилетел туда исключительно для того, чтобы компенсировать Украине моральный ущерб после встречи Путина и Трампа. Аналогично описан визит в гости к Петру Порошенко и в других западных изданиях. По мнению испанского журналиста АВС Рафаэля Маньюэко, Тиллерсон проявил себя прямо-таки провидцем, поняв, что именно сейчас загрустившей Украине требуется подтвердить, что США не бросили ее на произвол судьбы и продолжают поддерживать.

Deutsche Welle написало о жестких словах Тиллерсона для Москвы, прозвучавших в Киеве. Агентство Associated Press, в свою очередь, сообщило, что госсекретарь пообещал оставить в силе американские и европейские санкции, пока Кремль не пересмотрит свою политику в регионе.

Такие заявления не могли не понравиться украинскому президенту,  который в течение нескольких лет как мантру повторяет слова о вмешательстве России в конфликт на юго-востоке страны. Во время встречи с Тиллерсоном он подчеркнул, что Украина не начинала войну в Донбассе, но готова совместно с Вашингтоном выработать алгоритм действий по ускорению мирного процесса в стране.

Тема урегулирования ситуации на Украине среди прочих обсуждалась 7 июля 2017 года в Гамбурге на первой в истории встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Как рассказал по ее окончании глава МИД России Сергей Лавров, нормандский формат останется неизменным, но при этом в США появится спецпредставитель по Украине, который в ближайшее время прилетит в Москву и встретится с российскими дипломатами.

Автор: Александр Комаров10 июля 2017, 17:36

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