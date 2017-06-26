Силуанов перечислил плюсы нехватки денег в стране

Недостаток средств в бюджете помогает находить интересные творческие решения, считает министр финансов России Антон Силуанов. Его ведомство заинтересовано в выработке таких мер, которые не только помогали бы экономить, но и стимулировали рост экономики.

Чем меньше средств в казне, тем лучше включаются творческие возможности, уверен министр. "Начинаешь думать: где найти? Тут и обнаруживаются интересные варианты, позволяющие вписываться в те бюджеты, которые есть. Когда денег столько, что куры не клюют, любой сможет работать, а попробуй решить задачи при ограниченных ресурсах!" – сказал Силуанов в интервью ТАСС.

В его ведомстве очень аккуратно относятся к госденьгам, продолжил минситр. Причем всегда необходимо определять, действительно ли есть заявляемые коллегами-министрами потребности в тратах или возможно привлечь внебюджетные источники, покопаться внутри бюджета собственного министерства.

Видимо для тех, кто просит много, на рабочем столе у Силуанова стоит деревянная фига, на которую обратил внимание корреспондент, бравший у министра интервью. "Она стоит тут шутки ради, как говорится, для прикола. Посетители на нее редко внимание обращают, а я не показываю. До поры до времени, конечно", – сказал глава Минфина.

Он признал, что на самом деле деньги в казне есть, нужно лишь правильно расставлять приоритеты. "Минфин, пожалуй, как никакое другое ведомство, заинтересован в поиске скрытых резервов, выработке структурных мер, которые приводили бы не только к экономии, но и к шагам, направленным на стимулирование экономического роста, повышение производительности труда в бюджетном секторе", – сказал министр.





Говоря о приватизации крупных предприятий Силуанов сказал, что крупных сделок наподобие продаж пакетов "Роснефти" и "Башнефти" в обозримом будущем не планируется.

Министр рассказал и о своем первом заработанном рубле. Оказывается, еще в школе Силуанов пытался подрабатывать почтальоном, а когда учился в институте, вместе с однокурсниками зимой чистил снег с крыш на трех вокзалах.



