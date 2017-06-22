Бывшего мэра судят за дорогие застолья

Представитель прокуратуры Челябинской области на суде потребовал для бывшего мэра Копейска Вячеслава Истомина наказание в виде семи лет колонии строгого режима и 50 миллионов рублей штрафа, передает URA.Ru. Бывший чиновник обвиняется в коррупции. По мнению обвинения, предприниматели оказывали подсудимому знаки внимания не деньгами, а дорогостоящими банкетами. Стоимость изысканных блюд и напитков для застолий составила примерно два миллиона рублей.

Сам Вячеслав Истомин на суде назвал банкеты "несчастным случаем" и раскаялся. Также он попросил учесть, что при выделении земельных участков предпринимателям, организовавшим застолье, не было допущено процедурных нарушений, а бюджет города не понес ущерба. Наоборот, бывший градоначальник старался привлечь в Копейск новых инвесторов и оказать положительное влияние на экономику региона. Приговор будет оглашен 27 июня.

Отметим, россияне считают, что уровень коррупции в стране за последние десять лет вырос, показывают результаты опросов "Рамблер". Такую точку зрения выразили 83% респондентов. Еще 15% считают, что показатель остался на том же уровне. Опрос проводился 21 июня, в нем приняли участие более 4,5 тысячи граждан.