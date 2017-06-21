Госдума пересчитала бюджет-2017

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об изменениях в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. В финансовом документе предусмотрено снижение дефицита бюджета в этом году на 1,1% – до 2,1% ВВП. В поправках речь идет только о статьях и разделах, относящихся к 2017 году.

В соответствии с принятыми изменениями, доходы бюджета увеличиваются на 1,191 триллиона рублей и составят 4,679 триллиона. При этом вырастет доля нефтегазовых доходов. Одновременно увеличатся и расходы увеличивается на 361,8 миллиарда рублей – до более чем 16,602 триллиона. Новые параметры бюджет предусматривают снижение уровня ожидаемой инфляции – 3,8% вместо 4,0% запланированных ранее.



Вместе с этим прогнозируемый объем ВВП повышается до 92,190 триллиона рублей, прогноз цены на нефть повышен до 45,6 доллара с 40 долларов за баррель. На фоне этого, предполагается увеличить объем Резервного фонда, а верхний предел внутреннего госдолга снизить более чем на триллион.

"Первая и главная задача закона – зафиксировать, что в стране закончился экономический спад и начался экономический рост", – отметил глава комитета Госдума по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Правительство справилось с рецессией, и те задачи, которые ставил президент, нашли отражение в законе о бюджете, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив что в этом году рост составит 2−3% ВВП. Он поблагодарил за работу над поправками профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитеты– соисполнители: "Это действительно сложная, большая, ответственная работа, в которой участвовали все фракции".

"Мы с вами переходим от рецессии экономики к росту. Рецессия в этом году должна быть преодолена".

Ко второму чтению в бюджет на 2017 год было внесено 139 поправок, из них 56 были рекомендованы профильным думским комитетом к принятию, 77 к отклонению, еще шесть отозвали сами авторы.

В Минфине изменения параметров бюджета объяснили тем, что отечественная экономика продемонстрировала результаты лучше, чем планировалось. На улучшение экономической ситуации повлияли, в частности, более высокие цены на углеводороды.

По словам Андрея Макарова, распределение бюджетных средств взято под серьезный парламентский контроль, о чем говорится в постановлении, которое профильный комитет подготовил к принятию закона в третьем чтении. "Распределение этих средства будет контролироваться как трехсторонней комиссией парламента совместно с правительством, так и мы дали соответствующие поручения Счетной палате", – пояснил Макаров.

Примечательно, что поправки были приняты голосами депутатов от "Единой России". Все три оппозиционные думские фракции – КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР заявили, что поддерживать документ не будут.

Вячеслав Володин назвал это данью политической традиции и попыткой привлечь электорат. "Когда принимается бюджет, оппозиционные партии всегда голосуют против, независимо от того, что многие ими же поставленные вопросы в бюджете решены, нашли отражение", – цитирует его "Интерфакс".

Председатель Госдумы считает, что изменения в бюджет "однозначно носят позитивный характер", а бюджет страны стал качественно новым. "Если раньше ВВП был с минусом в 0,6%, то сейчас он с плюсом 2%", – подчеркнул Володин.

"Иными словами, в этом году должен наступить перелом, когда от снижения мы переходим к росту".

Председатель нижней палаты напомнил, что Россия по-прежнему находится в непростых условиях санкций и низких цен на нефть. Однако властям удалось выйти на рост экономики, - подчеркнул он, призвав коллег-депутатов помнить об экономической составляющей краха СССР.

Ранее парламентарии совместно с правительством и Счетной палатой договорились о контроле за выполнением поручений нижней палаты парламента. Речь идет о том, чтобы начале каждого года заслушивать отчет о ходе исполнения депутатских постановлений. Причем, не только по бюджету, но и принимаемых в рамках правительственных часов. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также с предложением согласилась глава Счетной палаты Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов.