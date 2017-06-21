Госдума пересчитала бюджет-2017

"Мятый" Порошенко прилетел в США Эксклюзив Наследство Баталова Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Среда 21 июня
Лента новостей
13:01
Лохматые подруги знаменитостей
12:52
Белгород шокирован страшной поножовщиной (видео)
12:43
Пугачеву назвали хабалистой матерью-одиночкой
12:25
Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко
12:21
Летом россияне женятся вдвое чаще
12:06
Беременная Собчак побила Валерию
11:57
Дроздов умер на 92-м году жизни
11:52
Свиридова вышла замуж по принуждению
11:52
Падение с самоката стало роковым для престарелого Дроздова
11:42
Какие фильмы смотреть на Московском кинофестивале
11:42
Маленькая девочка в одиночку рванула из Сочи в Калининград
11:40
Заседание Госдумы началось с минуты молчания
11:34
Цыганов и Куценко споют с рокерами
11:29
Сексуальная телеведущая из Германии поразила россиян
11:28
Пять секретов идеального газона на даче
11:26
Как преобразится Москва к Дню города
11:26
В Москве умер пострадавший во время майского урагана мужчина
11:22
Цыганов показал брошенных сыновей
11:08
Названы сроки переселения людей с Земли
11:08
Татьяна Навка: Силы кончились
11:03
Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах
10:57
Под Пермью мужчина зарубил 4-летнего сына топором
10:57
Прогноз погоды для москвичей оказался неутешительным
10:50
На салатовой ветке московского метро случилось ЧП
10:43
Александр Носик рассказал о свадьбе с певицей
10:42
В Москве у водителя иномарки отобрали 6 миллионов рублей
10:29
Губернатору Тулееву сделали операцию на позвоночнике
10:28
Орлова очутилась в постели Фриске
10:17
Актер из "Универа" признался в распространении наркотиков
10:14
Трехкратный обладатель "Оскара" уходит из кино
10:13
Сыновья взрослых отцов являются особенными
10:08
Спасатели возобновили поиски пропавших на Ладоге детей
10:02
Ученые признали неприятным секс в космосе
09:30
Американский солдат помочился на здание МВД
09:19
Костюшкин оправдался за связь с Паниным
09:16
Звезду "Глухаря" обокрали в Москве
09:05
Главный эрудит России Козлов стал мемом в США
08:57
В Саудовской Аравии сменился наследный принц
08:51
Москвичей отправят смотреть кино на крышу
08:51
Кейт Миддлтон снова стала невестой
08:40
На Урале при обрушении дамбы пострадали дети
08:37
Бывшая жена отхватила у Радулова два миллиона долларов
08:23
В Москве автомобили каршеринга оснастят алкозамками
08:18
Порошенко трясло на встрече с Трампом
08:17
Президент США унизил украинский народ
08:16
Карпин предложил сжечь главного судью России
00:46
Паулина Андреева пожаловалась на отклонение в психике жениха
23:43
В Лас-Вегасе в возрасте 42 лет умер Prodigy
22:57
Погибшую звезду "Битвы экстрасенсов" обвинили в шарлатанстве
22:54
В центре Брюсселя нейтрализован мужчина в "поясе смертника"
22:21
Чего ждать от повторной экспертизы по делу "пьяного" мальчика
21:58
Путин показал заокеанскому гостю Большой театр
21:44
Атаки США в Сирии назвали пособничеством терроризму
21:38
В Португалии разбился самолет
21:34
Изуродованный телеведущий Богданов стал жертвой страшной болезни
21:22
Кто воюет с Роскомнадзором
21:20
Страшный пожар парализовал центр Киева
21:19
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Балтикой
21:15
Сафонов насмешил пикантным фото с Савельевой
21:06
Владимир Спиваков любит ходить по барахолкам
21:04
WADA остановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории в США
20:58
На востоке Москвы загорелось бывшее здание Минобороны
20:52
Мару Багдасарян лишили надежды на водительские права
20:45
Как выжить под палящим солнцем
20:42
Россия готовит ответ на агрессию США
20:36
Грузовик пытался протаранить толпу детей в Бельгии
20:32
Мама и любовник о последних минутах Илоны Новоселовой
20:21
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
20:06
Беременная Кожевникова напугала поврежденным лицом
19:54
В Тамбове загорелась маршрутка с пассажирами (видео)
19:44
Кончаловский попросил 60 миллионов на "Грех"
19:43
Как Москва избавляется от ветхих хрущевок
19:42
Елена Проклова рассказала о пластических операциях
19:42
Умер олимпийский чемпион по хоккею
19:12
Родня верит в "воскрешение" Вороненкова
18:51
Российскому программисту отказались отрезать голову
18:46
Объявлены победители конкурса "Выпускной-2017"
18:38
В Москве в 15 раз подскочило число мигрантов с ВИЧ
18:14
Британских геев превратили в украинских солдат
18:13
Экзорциста приговорили к смертной казни за убийство детей
18:04
Дана Борисова похвасталась трезвой свадьбой в Таиланде
18:03
Гражданский форум в Ярославле принял итоговую резолюцию
18:00
США испугались сирийского беспилотника
17:40
Илья Елисеев готов засудить Навального
17:40
Пропавшая на Ладоге именинница найдена мертвой
17:28
В Аргентине найдена тайная коллекция Третьего Рейха
17:26
Росатом представил надежную ядерную батарейку
17:01
Трамп обезопасил себя от уединения с Порошенко
16:56
Меланья отказалась от сексуальности после переезда к мужу
16:54
Российский фотограф потряс своим талантом
16:52
Наследница Литвиновой отвернулась от мужчин вслед за матерью
16:50
Писательница Алексиевич оправдала убийц Олеся Бузины
16:43
Машина перевернулась после ДТП на севере Москвы
16:29
Безвкусного Баскова обвинили в копировании Киркорова
16:28
Народный фронт поможет МЧС в борьбе с лесными пожарами
16:26
Преснякова готовится к свадьбе
16:23
Наезд машины на женщину с младенцем в Москве попал на видео
16:21
Пожилая жена Макрона в мини-юбке оседлала велосипед
16:20
В писсуарах в детском лагере выросли цветы (видео)
16:07
Почему стоит смотреть сериал "Кремниевая долина"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
Экономика

Госдума пересчитала бюджет-2017

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об изменениях в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. В финансовом документе предусмотрено снижение дефицита бюджета в этом году на 1,1% – до 2,1% ВВП. В поправках речь идет только о статьях и разделах, относящихся к 2017 году.
прочитано 111 раз

В соответствии с принятыми изменениями, доходы бюджета увеличиваются на 1,191 триллиона рублей и составят 4,679 триллиона. При этом вырастет доля нефтегазовых доходов. Одновременно увеличатся и расходы увеличивается на 361,8 миллиарда рублей – до более чем 16,602 триллиона. Новые параметры бюджет предусматривают снижение уровня ожидаемой инфляции – 3,8% вместо 4,0% запланированных ранее.

ПО ТЕМЕ

Госдума проконтролирует исполнение своих поручений

Главу Минэкономразвития призвали думать о людях

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вместе с этим прогнозируемый объем ВВП повышается до 92,190 триллиона рублей, прогноз цены на нефть повышен до 45,6 доллара с 40 долларов за баррель. На фоне этого, предполагается увеличить объем Резервного фонда, а верхний предел внутреннего госдолга снизить более чем на триллион.

"Первая и главная задача закона – зафиксировать, что в стране закончился экономический спад и начался экономический рост", – отметил глава комитета Госдума по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Госдумы

Правительство справилось с рецессией, и те задачи, которые ставил президент, нашли отражение в законе о бюджете, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив что в этом году рост составит 2−3% ВВП. Он поблагодарил за работу над поправками профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитеты– соисполнители: "Это действительно сложная, большая, ответственная работа, в которой участвовали все фракции".

"Мы с вами переходим от рецессии экономики к росту. Рецессия в этом году должна быть преодолена".

Ко второму чтению в бюджет на 2017 год было внесено 139 поправок, из них 56 были рекомендованы профильным думским комитетом к принятию, 77 к отклонению, еще шесть отозвали сами авторы.

В Минфине изменения параметров бюджета объяснили тем, что отечественная экономика продемонстрировала результаты лучше, чем планировалось. На улучшение экономической ситуации повлияли, в частности, более высокие цены на углеводороды.

По словам Андрея Макарова, распределение бюджетных средств взято под серьезный парламентский контроль, о чем говорится в постановлении, которое профильный комитет подготовил к принятию закона в третьем чтении. "Распределение этих средства будет контролироваться как трехсторонней комиссией парламента совместно с правительством, так и мы дали соответствующие поручения Счетной палате", – пояснил Макаров.

Фото: Анна Исакова/Фотослужба Госдумы

Примечательно, что поправки были приняты голосами депутатов от "Единой России". Все три оппозиционные думские фракции – КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР заявили, что поддерживать документ не будут.

Вячеслав Володин назвал это данью политической традиции и попыткой привлечь электорат. "Когда принимается бюджет, оппозиционные партии всегда голосуют против, независимо от того, что многие ими же поставленные вопросы в бюджете решены, нашли отражение", – цитирует его "Интерфакс".

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Госдумы

Председатель Госдумы считает, что изменения в бюджет "однозначно носят позитивный характер", а бюджет страны стал качественно новым. "Если раньше ВВП был с минусом в 0,6%, то сейчас он с плюсом 2%", – подчеркнул Володин.

"Иными словами, в этом году должен наступить перелом, когда от снижения мы переходим к росту".

Председатель нижней палаты напомнил, что Россия по-прежнему находится в непростых условиях санкций и низких цен на нефть. Однако властям удалось выйти на рост экономики, - подчеркнул он, призвав коллег-депутатов помнить об экономической составляющей краха СССР. 

Ранее парламентарии совместно с правительством и Счетной палатой договорились о контроле за выполнением поручений нижней палаты парламента. Речь идет о том, чтобы начале каждого года заслушивать отчет о ходе исполнения депутатских постановлений. Причем, не только по бюджету, но и принимаемых в рамках правительственных часов. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также с предложением согласилась глава Счетной палаты Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов.

Автор: Денис Попов21 июня 2017, 12:43

комментарии

Политика

Порошенко трясло на встрече с Трампом
Президент США унизил украинский народ
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
Саакашвили пережил публичное унижение

Шоу-бизнес

Бесстыжий Панин шокировал новой аморальной выходкой
Пугачеву назвали хабалистой матерью-одиночкой
Свиридова вышла замуж по принуждению
Падение с самоката стало роковым для престарелого Дроздова

Проишествия

Страшный пожар парализовал центр Киева
Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
В Лас-Вегасе в возрасте 42 лет умер Prodigy

Lifestyle

Какие фильмы смотреть на Московском кинофестивале
Трехкратный обладатель "Оскара" уходит из кино
Путин показал заокеанскому гостю Большой театр
Владимир Спиваков любит ходить по барахолкам
Шоу-бизнес

Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии

Модельер провел в реанимации девять дней
Lifestyle

Изуродованный телеведущий Богданов стал жертвой страшной болезни

У шоумена происходит изменение костей лицевого скелета

Шоу-бизнес

Паулина Андреева пожаловалась на отклонение в психике жениха

Актрисе пришлось уламывать шоумена
Политика

Президент США унизил украинский народ

Встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа продолжалась считаные минуты

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Лохматые подруги знаменитостей
Беременная Собчак побила Валерию
Кейт Миддлтон снова стала невестой
Знаменитые любители селфи

Спорт

Карпин предложил сжечь главного судью России
Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube
19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой

Регионы

Маленькая девочка в одиночку рванула из Сочи в Калининград
Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах
Пропавшая на Ладоге именинница найдена мертвой
В писсуарах в детском лагере выросли цветы (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru