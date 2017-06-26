Самые простые способы накопления денег

В прошлую пятницу Центральный Банк России снизил ключевую ставку с 9.25% до 9%. Это снижение продолжило тренд, начатый ЦБ еще в 2015 году. Ключевая ставка снижается, вместе с ней снижаются и доходности по банковским вкладам и другим консервативным инвестиционным инструментам. Предлагаю разобраться, что такое ключевая ставка, почему ее изменения важны, а также каковы последствия и перспективы политики ЦБ для частного инвестора.

Начнем с термина ключевая ставка. Ключевая ставка – это процентная ставка, по которой ЦБ кредитует коммерческие банки. В учебниках по экономике этот термин чаще звучит как ставка рефинансирования. До недавнего времени ставка рефинансирования и ключевая ставка в России имели различные значения, но с 1 января 2016 года это одно и то же. Текущее значение ключевой ставки после прошедшего заседания ЦБ – 9%.

Итак, ЦБ кредитует коммерческие банки по ставке в 9% годовых. Что дальше? Ключевая ставка является индикатором и ориентиром для всех участников рынка. Ставки банков по вкладам и кредитам располагаются "вокруг" ключевой ставки (по вкладам – чуть ниже, по кредитам - несколько выше). Почему?

Самое простое обоснование следующее. Будете ли вы привлекать банковские вклады у населения под 10%, если вы можете взять в долг у ЦБ под 9%? Конечно, у ЦБ нет задачи обширно кредитовать коммерческие банки, это всего лишь инструмент на всякий случай, но надеюсь, что суть вам понятна. Для нас, как для частных лиц, ключевая ставка в 9% означает, что самые доходные банковские вклады будут давать 9% или меньше, а самые выгодные кредиты будут предоставляться по 9% или выше.

Давайте проследим, как изменялась ключевая ставка за последние три года. Главным событием в экономике России стал 2014 год – двукратное падение цен на нефть, от которых так сильно зависят бюджет и крупные нефтегазовые компании. И в декабре 2014 года случился так называемый "черный" вторник. 16 декабря 2014 года курс рубля стремительно рушился на бирже, и в тот самый день доллар достигал восьмидесяти рублей, евро – ста. Ранее в тот же день ЦБ экстренно повысил ставку с 10.5% до 17%, чтобы сбить панику. И хотя сначала казалось, что мера не подействовала, в течение декабря стало очевидно, что пожар частично был потушен, курс доллара снизился в район 60 рублей.

Очевидно, что экономике России было бы крайне тяжело развиваться при таких процентных ставках. Любителям банковских вкладов было хорошо, можно было находить вклады по 15-17%, даже в крупных банках. Но вот кредиты – драйвер экономического развития – просто замерли. С такими высокими ставками взятие кредита граничило с суицидом.

Поэтому ЦБ стал снижать ключевую ставку, и постепенно довел ее до 11% к концу 2015 года. Здесь уже нормализовались и ставки по кредитам, и ставки по банковским вкладам. За 2016 год ключевая ставка была постепенно снижена с 11% до 10%. Наконец, сейчас за первую половину 2017 года ЦБ за три снижения довел ставку от 10 до 9%. Вероятно, к концу года мы увидим ключевую ставку в районе 8-8.5%, а в следующем году – еще ниже.

Что это означает для простого человека? Это означает, что ставки по банковским вкладам будут неминуемо снижаться. Флагманом снижений уже сейчас является Сбербанк, где депозиты предлагаются лишь под 5-5.5% годовых. Думаю, другие банки будут догонять Сбербанк в темпах снижения ставок по вкладам.

И здесь самое время, чтобы обратить внимание на другие инвестиционные инструменты, особенно если вас не устраивает 5-6% годовых. Из наиболее доступных – это, пожалуй, ценные бумаги. Говорить о недвижимости, как о простом способе вложить деньги, не приходится, порог входа высок. А с тем же самым золотом есть много подводных камней не только с его покупкой, но и с тем, что оно за последние 1-2 года снижается в цене. Инвестиции в валюту могут быть чем-то интересным, но также и опасным. Несмотря на то, что доллар с 30-35 рублей вырастал на пике до 80 в 2014 и 86 в 2016, помните, что с января 2016 до лета 2017 доллар снизился на 30%.

Если мы говорим о ценных бумагах, то акции тоже не являются инструментом "пришел и легко заработал". Есть подводные камни. Российские акции зимой 2017 года находились на своих максимумах всех времен. К лету акции откатились до минимальных значений за полтора года. То есть, в течение полугода российский рынок сначала побывал на верхней точке цикла роста, затем – на нижней точке цикла снижения. Это означает, что в акциях важен момент инвестирования.

Поэтому, если вы частный инвестор с небольшим капиталом, и вы не хотите углубляться в инвестирование и финансы, то рекомендую присмотреться к индивидуальному инвестиционному счету. ИИС – это новая фишка, запущенная с 1 января 2015 года. Смысл в том, что вы можете получать налоговый вычет при инвестировании в ценные бумаги. Если вы получаете официальную "белую" заработную плату, с которой удерживается 13% налога на доходы, то вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет и получать на внесенную сумму 13% налогового вычета. Похожие вычеты уже существуют при покупке недвижимости, а теперь мы их увидели и в ценных бумагах. Главная идея здесь в том, что налоговый вычет вкупе с самыми надежными инвестициями дадут вам в два-три раза большую доходность, чем банковский вклад.

Поясню. В акции без подготовки не лезем. Используем облигации – самый надежный инвестиционный инструмент. Что такое облигация? Это долговая бумага. Как будто вы даете деньги в долг под фиксированный процент. Берем либо облигации федерального займа (ОФЗ), либо облигации крупных компаний, например, Сбербанка, как самых надежных заемщиков.

Можно провести параллель с депозитом. Открывая банковский вклад, вы передаете деньги Сбербанку под 5.5% годовых. Покупая облигацию Сбербанка, вы покупаете долговую бумагу Сбербанка под 8% годовых. Какая процентная ставка будет выгоднее для вас?

Итак, открываем ИИС, берем самые надежные облигации и получаем налоговый вычет сверху. Чтобы открыть ИИС, нужно выбрать брокера. Брокер (брокерская компания) – это посредник между вами и рынком ценных бумаг. Если мобильный оператор предоставляет доступ к звонкам и СМС, то брокер предоставляет доступ к рынку ценных бумаг. Рекомендуется выбирать крупного брокера, скажем брокера из топ-5 (ВТБ, Сбербанк, БКС, Финам, Открытие) по количеству клиентов. Для открытия счета используем интернет или банально идем в офис.

Считаем доходность

Если после открытия ИИС вы положите на него деньги, затем купите облигации с восьмипроцентной доходностью, и получите налоговый вычет в 13%, то доходность составит 8+8+8+13=37% за три года. Это порядка 11% годовых. Ровно в два раза выше доходности вклада в Сбербанке и примерно в полтора раза выше доходностей в других крупных банках. А если ИИС ежегодно пополнять и ежегодно получать налоговый вычет, то доходность может составить 15-17% годовых.

Ограничения этой схемы

Для того, чтобы получать налоговый вычет, вам нужно получать “белую” заработную плату. Иначе говоря, тот вычет, который вы получите от государства – это не деньги извне, это просто возврат ваших налогов. На ИИС можно класть в год до одного миллиона рублей, но получать вычет можно на сумму до четырехсот тысяч рублей. Например, пополнили в 2017 году ИИС на 100 тысяч рублей, в начале 2018-го года получили 13 тысяч рублей вычета. Пополнили на 400 тысяч, получили 52 тысячи налогового вычета.

ИИС должен просуществовать как минимум три года с момента открытия, и в течение этого времени нельзя выводить деньги со счета, иначе вы потеряете право на налоговый вычет. Причина проста - государство хочет стимулировать инвестиции в российский рынок ценных бумаг, но не инвестиции формата “мы пришли на два дня, получили налоговый вычет и убежали”, а более долгосрочные инвестиции, поэтому они, вероятно, поставили такое ограничение.

Если вы хотите доходность больше, чем упомянутые 15-17% годовых, то можете выбрать и другую стратегию, например, покупать акции крупных или мелких компаний. Однако не забудьте, что если облигации являются консервативным инструментом инвестирования и предполагают фиксированный доход, то акции могут как расти в цене, так и снижаться. Конечно, по статистике акции постепенно растут, поэтому лично я инвестирую в акции, а не в облигации. Но учтите, что есть инвестиционные риски. Если в облигациях Сбербанка риск – это банкротство Сбербанка (думаю, не нужно пояснять, насколько мала вероятность такого события), то акции Сбербанка или Газпрома могут временно снизиться даже из-за каких-нибудь новых санкций.

Итак, при использовании индивидуального инвестиционного счета с налоговым вычетом, вы можете достигать более высокой доходности, чем по банковскому вкладу, обгонять ее в два-три раза, за счет 13% налогового вычета и 8% доходности по облигациям. Это весьма безопасный инвестиционный путь. А если вы хотите большего, тогда есть более агрессивные инвестиции в акции, где есть определенные риски.