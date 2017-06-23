Сколько стоит выпускной в Москве

В масштабных празднованиях 23 июня будут задействованы почти все парки столицы. В какие суммы вылился праздник для родителей выпускников, разбирались Dni.Ru.

Не ударить в грязь лицом

Достойно собрать ребенка на выпускной дорогого стоит. В прямом смысле этого слова. Радостное событие – прощание со школой – может сильно ударить по семейному бюджету. Некоторые мамы и папы хотят во что бы то ни стало устроить детям такой праздник, чтобы позавидовали все взрослые. Чтобы не ударить в грязь лицом, родители юных москвичей скинулись в среднем по 20 тысяч рублей. Это только на организацию. В эту сумму входит заказ машин, фотографов, музыкантов и ведущего на банкет.

Допустим, в классе – 30 учеников, в параллели – четыре класса. Получается, что родители собрали два миллиона 400 тысяч на организацию праздника. Дипломы, как правило, вручают в торжественной обстановке концертных и банкетных залов, иногда в театрах.

На выпускниках стараются заработать все

Банкет, конечно же, проходит в ресторане. Если на вечеринку приглашены родители или друзья вчерашнего школьника, придется доплатить от 2,5 до 5 тысяч рублей за каждого. Но не менее затратная часть – сборы выпускников.

Стоимость хорошего костюма для подростка – примерно от семи тысяч рублей, рубашки – от двух тысяч, обуви – от пяти тысяч рублей. Приличная стрижка обойдется в 600 рублей в обычной парикмахерской и от 2000 рублей – в салоне. Но все это мелочи по сравнению с тем, сколько стоят туалеты и прически для девочек.

Стоимость платьев в магазине просто заоблачная. Более-менее приличный наряд стоит от семи тысяч.

Правда, в мае 2017-го специалисты Министерства потребительского рынка и услуг Московской области заявили, что в текущем году родителям школьников придется выделить в среднем 7 тысяч 550 рублей для того, чтобы собрать ребенка на выпускной. Цены на праздничные платья для девушек начинаются от 2 тысяч 600 рублей, на мужские костюмы – от 3 тысяч 120 рублей. За обувь "на выход" придется выложить минимум 2 тысячи 600 рублей. Непонятно, правда, в каких именно магазинах были представители ведомства. Может быть, в сток-центрах или секонд-хендах?

Сколько тратят на выпускной звезды шоу-бизнеса

Российский музыкант Андрей Макаревич еще в феврале в своем Instagram сообщил, что его дочь на выпускной не пойдет. Так как сумма, которую предложили сдать родителям каждого ребенка – порядка 200 тысяч рублей, показалась музыканту и его семье неоправданно завышенной. Dni.Ru решили поинтересоваться у коллег по цеху солиста "Машины времени", чьи дети оканчивают школу в этом году, во сколько им обошлось собрать ребят на выпускной.

Сергей Мазаев. Его дочь Анна в этом году окончила 11 классов.

У нас собирали немного – порядка 30 тысяч, это только на банкет. На артистов не надо было собирать. Моя дочка училась в одном классе с сыном Игоря Верника – Гришей. Так что нашим выпускникам удалось сэкономить на артистах примерно миллион. Игорь будет вести выпускной, а я – играть. Я и у своего старшего сына играл на выпускном. У нас с моими ребятами договоренность: если у кого-то ребенок заканчивает, у того и играем...

Выпускной будет в концертном зале, со сценой, которая потом трансформируется в танцпол. Родители настояли, чтобы была официальная часть. Я лично предлагал провести в саду "Эрмитаж". Лето, Москва, романтика…

Но у вас же девочка – нужно одеть, причесать...

У нас платье потрясающей красоты. По большой дружбе за доступные деньги (порядка десяти тысяч рублей) нам сделал Джамиль Махмудов. Он делает для нас концертные костюмы. Мы вообще с женой считаем, что у молодой девочки "Версаче" и "Диоры" еще впереди. Не надо всего этого пафоса. Платье, конечно, очень красивое – останется на память.

У Аллы Довлатовой дочь Даша тоже выпускница 2017 года.

У нас собирали 20 тысяч по частям. Сначала, когда сказали, все родители подумали: многовато… Но потом как-то свыклись. И в принципе, понятно, куда деньги идут. На последнем звонке – цветы, подарки учителям…На самом выпускном я пока не знаю точно, что будет происходить, но уверена: этим занимаются профессионалы, они и решат.

Сколько стоит достойно одеть девочку?

Я думаю, платье – от 5000 до 15 000. Можно сэкономить – сейчас многие сдают платья в аренду и на свадьбы, и на вечеринки, и для выпускного. Это стоит примерно 2000 рублей. Мне повезло: у меня подруга – модельер, и она помогла решить эту задачу. Потому что во время подготовки к ЕГЭ думать о платьях совершенно некогда. Мы сшили очень красивое коктейльное платье. Причем такое, чтобы она могла ходить не только на выпускной, но и на любой торжественный вечер. Прическу я договорилась, чтобы ей сделали бесплатно, макияжем займется сама. На маникюр вообще нет времени – надо готовиться к вступительным экзаменам.

Ну а Андрей Макаревич, который сейчас на Кипре, в телефонном разговоре с Dni.Ru заявил, что сегодня в любом случае состоится вручение дипломов. А пойдет ли в итоге его дочь на выпускной, музыкант не знает.

Кстати, кроме обычного, доступного для всех выпускников праздника, состоится и пафосный "Выпускной-2017" в Crocus City Hall. Он начнется с прохода вчерашних учеников по красной ковровой дорожке. В программе – выступления известных артистов на двух сценах, уличный концерт, грандиозный фейерверк и ночь на танцполе. Но это уже дополнительные расходы.

