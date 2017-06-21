Где выпускникам "оторваться" в Москве

В ночь с 23 на 24 июня в Москве пройдут выпускные вечера. Торжества состоятся не только в частном школьном порядке – запланированы и массовые мероприятия, на которых будут выступать поп-звезды, играть ди-джеи и греметь салюты. Dni.Ru рассказывают, где молодежи весело и с огоньком можно будет сделать шаг во "взрослую жизнь".

Премия "Выпускник-2017" в Кремле

Время проведения: 23 июня в 16:15 – 24 июня 6:00

Цена: 8 000 рублей

23 июня в Государственном Кремлевском Дворце пройдет VII Всероссийская премия "Выпускник-2017". Этот ежегодный выпускной бал, который проводится при поддержке канала "МУЗ-ТВ", соберет молодежь со всей страны. Ведущими мероприятия станут Анна Семенович и Вячеслав Манучаров, а также состоятся выступления звезд российской поп-сцены, среди них Полина Гагарина, группа "Банд`Эрос", Анита Цой, "Винтаж", Глюк’оZа, Митя Фомин и другие.

Организаторы обещают 14 часов безудержного праздника, который разскинется на 5 уникальных площадках: Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор. Развлекать выпускников будут любимые артисты, диджеи и ведущие, а увенчает вечер красочный салют.

"Московский выпускной – 2017" в Парке Горького

Время проведения: 23 июня 19:00 – 24 июня 6:00

В ночь с 23 на 24 июня в Парке Горького пройдет пятый "Московский выпускной – 2017". Организатором мероприятия, которое соберет тысячи выпускников, выступает Департамент культуры города Москвы при поддержке телеканала "Музыка Первого". Всю ночь на главной сцене будут выступать популярные исполнители: Баста, Егор Крид, Тимур Родригез, Клава Кока, Рома Bestseller, Рита Дакота, Елена Темникова, Юля Волкова, Глюк’оZа, Ханна, группа "Маяковский", Elvira T, Сергей Ашихмин, Dante, ROZHDEN, Петр Дранга.

В этом году темой "Выпускного" станет "Эпохи Москвы", так как в 2017 году столица празднует 870-летие со дня основания. На центральном входе Парка Горького гостей будет ждать специальная "машина времени", пройдя через которую, они пронесуться сквозь время и пространства – тематические зоны, посвященные разным эпохам жизни Москвы, от XII века и до наших дней.

"Выпускной – 2017" в Крокус Сити Холле

Время проведения: 23 июня 19:00 – 24 июня 6:00

Цена: входной билет 12 000 рублей

23 июня в Крокус Сити Холле состоится свой "Выпускной". Перед гостями расстелют красную ковровую дорожку, по которой нарядными и красивыми пройдут вчерашние школьники. Гостей будет ждать праздничный концерт на двух сценах, живой уличный концерт, файер-шоу, салют и дискотека до самого рассвета. В фойе Крокус Сити Холла будут расположены праздничные столы для выпускников и учителей.