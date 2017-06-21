Где выпускникам "оторваться" в Москве

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Среда 21 июня
Лента новостей
17:43
Изуродованные болезнью руки Началовой вызвали оторопь
17:42
Названа цена на эксклюзивную Lada Xray
17:34
Сотням человек стало плохо в очереди к мощам Николая Чудотворца
17:17
Красивая внучка Высоцкого показала пышную грудь
16:59
Назван состав сборной России на матч с Португалией
16:55
В Пермском крае обновят дороги и построят новый мост
16:44
Жена Газманова о жгучей неприязни и конфликтах в семье
16:35
Госдума поправила закон о госохране
16:23
Пьяный мужчина устроил поножовщину в очереди в Домодедове (видео)
16:21
Пикантное фото Ягудина и Бледанс взорвало Сеть
16:16
"Резкий" Киев забил тревогу из-за Керченского моста
15:38
Жрица любви прикинулась журналисткой во время штурма борделя
15:24
Многодетным семьям Севастополя помогли с жильем
15:08
Скандальная писательница обвинила евреев в "украинском Голодоморе"
14:54
Любовница Тарасова: Разошлись мирно, без скандалов и истерик
14:34
Название для нового кольца метро выберут москвичи
14:34
У Ольги Орловой разрыв сердца
14:34
Евгения Васильева получила новую должность
14:30
Россияне готовы ругаться с начальством
14:21
Volvo S90 R-Design: машина не для разгильдяя
14:10
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
14:09
Участницы "Дома-2" устроили жестокую драку
14:04
Глава Гидрометцентра объяснил погодные аномалии
14:01
Болезни научились предсказывать по месяцу рождения
14:01
Какие песни Цой "слизал" у западных исполнителей
13:51
Президент встретится с классными руководителями в Кремле
13:48
В Москве найден труп российского дипломата
13:32
Звездам досталось от обнаженного Галкина
13:32
На Поклонной горе 22 июня зажгут свечи памяти
13:26
Муж Полины Гагариной похвастался внедорожником за 6,5 миллиона
13:15
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
13:12
Муж Елизаветы II попал в больницу с инфекцией
13:01
Лохматые подруги знаменитостей
12:52
Белгород шокирован страшной поножовщиной (видео)
12:50
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
12:43
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
12:43
Госдума пересчитала бюджет-2017
12:37
Натовский истребитель позорно сбежал после инцидента с Шойгу
12:25
Новый способ заставить россиян копить на пенсию
12:25
Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко
12:21
Летом россияне женятся вдвое чаще
12:06
Беременная Собчак побила Валерию
11:57
Дроздов умер на 92-м году жизни
11:52
Орбакайте убила любовь Свиридовой
11:52
Престарелый Дроздов: Нельзя себе отказывать в удовольствиях
11:42
Какие фильмы смотреть на Московском кинофестивале
11:42
Маленькая девочка в одиночку рванула из Сочи в Калининград
11:40
Почему Елизавета II отказалась от короны
11:40
Заседание Госдумы началось с минуты молчания
11:34
Цыганов и Куценко споют с рокерами
11:29
Сексуальная телеведущая из Германии поразила россиян
11:26
Как преобразится Москва к Дню города
11:26
В Москве умер пострадавший во время майского урагана мужчина
11:22
Цыганов показал брошенных сыновей
11:15
Трамп вытер ноги об испуганного Порошенко
11:08
Названы сроки переселения людей с Земли
11:08
У Татьяны Навки проблемы со здоровьем
11:03
Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах
10:57
Под Пермью мужчина зарубил 4-летнего сына топором
10:57
Прогноз погоды для москвичей оказался неутешительным
10:50
На салатовой ветке московского метро случилось ЧП
10:43
Александр Носик рассказал о свадьбе с певицей
10:42
В Москве у водителя иномарки отобрали 6 миллионов рублей
10:29
Губернатору Тулееву сделали операцию на позвоночнике
10:28
Орлова очутилась в постели Фриске
10:17
Актер из "Универа" признался в распространении наркотиков
10:14
Трехкратный обладатель "Оскара" уходит из кино
10:13
Сыновья взрослых отцов являются особенными
10:08
Спасатели возобновили поиски пропавших на Ладоге детей
10:02
Ученые признали неприятным секс в космосе
09:33
Пугающие прогнозы курса доллара
09:30
Американский солдат помочился на здание МВД
09:19
Костюшкин оправдался за связь с Паниным
09:16
Звезду "Глухаря" обокрали в Москве
09:05
Главный эрудит России Козлов стал мемом в США
08:57
В Саудовской Аравии сменился наследный принц
08:51
Москвичей отправят смотреть кино на крышу
08:51
Кейт Миддлтон снова стала невестой
08:40
На Урале при обрушении дамбы пострадали дети
08:37
Бывшая жена отхватила у Радулова два миллиона долларов
08:23
В Москве автомобили каршеринга оснастят алкозамками
08:18
Порошенко трясло на встрече с Трампом
08:17
Президент США унизил украинский народ
08:16
Карпин предложил сжечь главного судью России
00:46
Андреева пожаловалась на отклонение в психике жениха
23:43
В Лас-Вегасе в возрасте 42 лет умер Prodigy
22:57
Погибшую звезду "Битвы экстрасенсов" обвинили в шарлатанстве
22:54
В центре Брюсселя нейтрализован мужчина в "поясе смертника"
22:21
Чего ждать от повторной экспертизы по делу "пьяного" мальчика
21:58
Путин показал заокеанскому гостю Большой театр
21:52
Искусственный разум помог Сбербанку вычислить мошенников
21:44
Атаки США в Сирии назвали пособничеством терроризму
21:38
В Португалии разбился самолет
21:22
Кто воюет с Роскомнадзором
21:20
Страшный пожар парализовал центр Киева
21:19
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Балтикой
21:15
Сафонов насмешил пикантным фото с Савельевой
21:06
Владимир Спиваков любит ходить по барахолкам
21:04
WADA остановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории в США
20:58
На востоке Москвы загорелось бывшее здание Минобороны
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
Lifestyle

Где выпускникам "оторваться" в Москве

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В ночь с 23 на 24 июня в Москве пройдут выпускные вечера. Торжества состоятся не только в частном школьном порядке – запланированы и массовые мероприятия, на которых будут выступать поп-звезды, играть ди-джеи и греметь салюты. Dni.Ru рассказывают, где молодежи весело и с огоньком можно будет сделать шаг во "взрослую жизнь".
прочитано 277 раз

Премия "Выпускник-2017" в Кремле

Время проведения: 23 июня в 16:15 – 24 июня 6:00

Цена: 8 000 рублей

23 июня в Государственном Кремлевском Дворце пройдет VII Всероссийская премия "Выпускник-2017". Этот ежегодный выпускной бал, который проводится при поддержке канала "МУЗ-ТВ", соберет молодежь со всей страны. Ведущими мероприятия станут Анна Семенович и Вячеслав Манучаров, а также состоятся выступления звезд российской поп-сцены, среди них Полина Гагарина, группа "Банд`Эрос", Анита Цой, "Винтаж", Глюк’оZа, Митя Фомин и другие.

Организаторы обещают 14 часов безудержного праздника, который разскинется на 5 уникальных площадках: Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор. Развлекать выпускников будут любимые артисты, диджеи и ведущие, а увенчает вечер красочный салют.

"Московский выпускной – 2017" в Парке Горького

Время проведения: 23 июня 19:00 – 24 июня 6:00

В ночь с 23 на 24 июня в Парке Горького пройдет пятый "Московский выпускной – 2017". Организатором мероприятия, которое соберет тысячи выпускников, выступает Департамент культуры города Москвы при поддержке телеканала "Музыка Первого". Всю ночь на главной сцене будут выступать популярные исполнители: Баста, Егор Крид, Тимур Родригез, Клава Кока, Рома Bestseller, Рита Дакота, Елена Темникова, Юля Волкова, Глюк’оZа, Ханна, группа "Маяковский", Elvira T, Сергей Ашихмин, Dante, ROZHDEN, Петр Дранга.

В этом году темой "Выпускного" станет "Эпохи Москвы", так как в 2017 году столица празднует 870-летие со дня основания. На центральном входе Парка Горького гостей будет ждать специальная "машина времени", пройдя через которую, они пронесуться сквозь время и пространства – тематические зоны, посвященные разным эпохам жизни Москвы, от XII века и до наших дней.

"Выпускной – 2017" в Крокус Сити Холле

Время проведения: 23 июня 19:00 – 24 июня 6:00

Цена: входной билет 12 000 рублей

23 июня в Крокус Сити Холле состоится свой "Выпускной". Перед гостями расстелют красную ковровую дорожку, по которой нарядными и красивыми пройдут вчерашние школьники. Гостей будет ждать праздничный концерт на двух сценах, живой уличный концерт, файер-шоу, салют и дискотека до самого рассвета. В фойе Крокус Сити Холла будут расположены праздничные столы для выпускников и учителей.

Автор: Василий Ручкин21 июня 2017, 15:42

комментарии

Политика

Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко
Президент США унизил украинский народ
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
Саакашвили пережил публичное унижение

Шоу-бизнес

Изуродованные болезнью руки Началовой вызвали оторопь
Жена Газманова о жгучей неприязни и конфликтах в семье
Пикантное фото Ягудина и Бледанс взорвало Сеть
Любовница Тарасова: Разошлись мирно, без скандалов и истерик

Проишествия

Страшный пожар парализовал центр Киева
Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
В Лас-Вегасе в возрасте 42 лет умер Prodigy

Lifestyle

Какие фильмы смотреть на Московском кинофестивале
Трехкратный обладатель "Оскара" уходит из кино
Путин показал заокеанскому гостю Большой театр
Почему стоит смотреть сериал "Кремниевая долина"
Общество

Евгения Васильева получила новую должность

Фигурантка дела "Оборонсервиса" была избрана единогласно
Шоу-бизнес

Пикантное фото Ягудина и Бледанс взорвало Сеть

Фигурист припал к аппетитной груди ведущей
Шоу-бизнес

Жена Газманова о жгучей неприязни и конфликтах в семье

У певца и его супруги не все гладко в браке
Lifestyle

Как не стать посмешищем для одноклассников на выпускном

О главных модных правилах выпускного рассказала эксперт моды Эвелина Хромченко

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Лохматые подруги знаменитостей
Беременная Собчак побила Валерию
Кейт Миддлтон снова стала невестой
Знаменитые любители селфи

Спорт

Карпин предложил сжечь главного судью России
Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube
19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой

Регионы

Белгород шокирован страшной поножовщиной (видео)
Маленькая девочка в одиночку рванула из Сочи в Калининград
Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах
Пропавшая на Ладоге именинница найдена мертвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru