Андрей Макаревич отказался платить за выпускной дочери. По словам бессменного лидера группы "Машина времени", требуемая на праздник сумма оказалась "нечеловеческой".

Дочь Андрея Макаревича Анна заканчивает престижную частную школу "Золотое сечение". Выпускниками ее были дети и внуки Иосифа Кобзона, Павла Астахова, Федора Бондарчука. Однако Макаревич не мог себе представить, что выпускной дочери обойдется ему в весьма кругленькую сумму. Об этом популярный артист сообщил на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.

"Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясенная: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие – как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского", – написал Макаревич.

Далее певец сообщил, что они решили не вкладываться в выпускной. "Когда первый шок прошел, мы сели, подумали и решили вот что: 1. Выпускной вечер отмечаем по-человечески, в семейном кругу. 2. Деньги, которые изначально планировали внести – сколько не жалко – отдаем в хоспис. Или в фонд Хаматовой. Или доктора Лизы. Выбор, увы, есть. Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом", – сообщил о своем решении Андрей.

Напомним, на данный момент у Макаревича трое детей: 41-летняя Дана, 29-летний Иван и 16-летняя Анна. Всего за плечами у артиста – три официальных брака.

С последней женой, гримером-стилистом Натальей Голубь, Андрей развелся в 2010 году. Сплетники приписывали ему роман с 43-летней Машей Кац, российской "Леди блюз" и королевой бэк-вокала. В последние пару лет их часто видели вместе. Ходили слухи, что Макаревич даже купил для себя и своей возлюбленной квартиру в Израиле. Но сама Маша роман с музыкантом отрицала.

