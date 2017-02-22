Макаревич отказался платить за выпускной дочери
Дочь Андрея Макаревича Анна заканчивает престижную частную школу "Золотое сечение". Выпускниками ее были дети и внуки Иосифа Кобзона, Павла Астахова, Федора Бондарчука. Однако Макаревич не мог себе представить, что выпускной дочери обойдется ему в весьма кругленькую сумму. Об этом популярный артист сообщил на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.
"Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясенная: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие – как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского", – написал Макаревич.
Далее певец сообщил, что они решили не вкладываться в выпускной. "Когда первый шок прошел, мы сели, подумали и решили вот что: 1. Выпускной вечер отмечаем по-человечески, в семейном кругу. 2. Деньги, которые изначально планировали внести – сколько не жалко – отдаем в хоспис. Или в фонд Хаматовой. Или доктора Лизы. Выбор, увы, есть. Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом", – сообщил о своем решении Андрей.
Напомним, на данный момент у Макаревича трое детей: 41-летняя Дана, 29-летний Иван и 16-летняя Анна. Всего за плечами у артиста – три официальных брака.
С последней женой, гримером-стилистом Натальей Голубь, Андрей развелся в 2010 году. Сплетники приписывали ему роман с 43-летней Машей Кац, российской "Леди блюз" и королевой бэк-вокала. В последние пару лет их часто видели вместе. Ходили слухи, что Макаревич даже купил для себя и своей возлюбленной квартиру в Израиле. Но сама Маша роман с музыкантом отрицала.
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