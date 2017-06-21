Как не стать посмешищем для одноклассников на выпускном

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Среда 21 июня
Лента новостей
17:34
Сотням человек стало плохо в очереди к мощам Николая Чудотворца
17:17
Красивая внучка Высоцкого показала пышную грудь
16:59
Назван состав сборной России на матч с Португалией
16:55
В Пермском крае обновят дороги и построят новый мост
16:44
Жена Газманова о жгучей неприязни и конфликтах в семье
16:35
Госдума поправила закон о госохране
16:23
Пьяный мужчина устроил поножовщину в очереди в Домодедове (видео)
16:21
Пикантное фото Ягудина и Бледанс взорвало Сеть
16:16
"Резкий" Киев забил тревогу из-за Керченского моста
15:38
Жрица любви прикинулась журналисткой во время штурма борделя
15:24
Многодетным семьям Севастополя помогли с жильем
15:08
Скандальная писательница обвинила евреев в "украинском Голодоморе"
14:54
Любовница Тарасова: Разошлись мирно, без скандалов и истерик
14:34
Название для нового кольца метро выберут москвичи
14:34
У Ольги Орловой разрыв сердца
14:34
Евгения Васильева получила новую должность
14:30
Россияне готовы ругаться с начальством
14:21
Volvo S90 R-Design: машина не для разгильдяя
14:10
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
14:09
Участницы "Дома-2" устроили жестокую драку
14:04
Глава Гидрометцентра объяснил погодные аномалии
14:01
Болезни научились предсказывать по месяцу рождения
14:01
Какие песни Цой "слизал" у западных исполнителей
13:51
Президент встретится с классными руководителями в Кремле
13:48
В Москве найден труп российского дипломата
13:32
Звездам досталось от обнаженного Галкина
13:32
На Поклонной горе 22 июня зажгут свечи памяти
13:26
Муж Полины Гагариной похвастался внедорожником за 6,5 миллиона
13:15
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
13:12
Муж Елизаветы II попал в больницу с инфекцией
13:01
Лохматые подруги знаменитостей
12:52
Белгород шокирован страшной поножовщиной (видео)
12:50
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
12:43
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
12:43
Госдума пересчитала бюджет-2017
12:37
Натовский истребитель позорно сбежал после инцидента с Шойгу
12:25
Новый способ заставить россиян копить на пенсию
12:25
Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко
12:21
Летом россияне женятся вдвое чаще
12:06
Беременная Собчак побила Валерию
11:57
Дроздов умер на 92-м году жизни
11:52
Орбакайте убила любовь Свиридовой
11:52
Престарелый Дроздов: Нельзя себе отказывать в удовольствиях
11:42
Какие фильмы смотреть на Московском кинофестивале
11:42
Маленькая девочка в одиночку рванула из Сочи в Калининград
11:40
Почему Елизавета II отказалась от короны
11:40
Заседание Госдумы началось с минуты молчания
11:34
Цыганов и Куценко споют с рокерами
11:29
Сексуальная телеведущая из Германии поразила россиян
11:26
Как преобразится Москва к Дню города
11:26
В Москве умер пострадавший во время майского урагана мужчина
11:22
Цыганов показал брошенных сыновей
11:15
Трамп вытер ноги об испуганного Порошенко
11:08
Названы сроки переселения людей с Земли
11:08
У Татьяны Навки проблемы со здоровьем
11:03
Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах
10:57
Под Пермью мужчина зарубил 4-летнего сына топором
10:57
Прогноз погоды для москвичей оказался неутешительным
10:50
На салатовой ветке московского метро случилось ЧП
10:43
Александр Носик рассказал о свадьбе с певицей
10:42
В Москве у водителя иномарки отобрали 6 миллионов рублей
10:29
Губернатору Тулееву сделали операцию на позвоночнике
10:28
Орлова очутилась в постели Фриске
10:17
Актер из "Универа" признался в распространении наркотиков
10:14
Трехкратный обладатель "Оскара" уходит из кино
10:13
Сыновья взрослых отцов являются особенными
10:08
Спасатели возобновили поиски пропавших на Ладоге детей
10:02
Ученые признали неприятным секс в космосе
09:33
Пугающие прогнозы курса доллара
09:30
Американский солдат помочился на здание МВД
09:19
Костюшкин оправдался за связь с Паниным
09:16
Звезду "Глухаря" обокрали в Москве
09:05
Главный эрудит России Козлов стал мемом в США
08:57
В Саудовской Аравии сменился наследный принц
08:51
Москвичей отправят смотреть кино на крышу
08:51
Кейт Миддлтон снова стала невестой
08:40
На Урале при обрушении дамбы пострадали дети
08:37
Бывшая жена отхватила у Радулова два миллиона долларов
08:23
В Москве автомобили каршеринга оснастят алкозамками
08:18
Порошенко трясло на встрече с Трампом
08:17
Президент США унизил украинский народ
08:16
Карпин предложил сжечь главного судью России
00:46
Андреева пожаловалась на отклонение в психике жениха
23:43
В Лас-Вегасе в возрасте 42 лет умер Prodigy
22:57
Погибшую звезду "Битвы экстрасенсов" обвинили в шарлатанстве
22:54
В центре Брюсселя нейтрализован мужчина в "поясе смертника"
22:21
Чего ждать от повторной экспертизы по делу "пьяного" мальчика
21:58
Путин показал заокеанскому гостю Большой театр
21:52
Искусственный разум помог Сбербанку вычислить мошенников
21:44
Атаки США в Сирии назвали пособничеством терроризму
21:38
В Португалии разбился самолет
21:22
Кто воюет с Роскомнадзором
21:20
Страшный пожар парализовал центр Киева
21:19
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Балтикой
21:15
Сафонов насмешил пикантным фото с Савельевой
21:06
Владимир Спиваков любит ходить по барахолкам
21:04
WADA остановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории в США
20:58
На востоке Москвы загорелось бывшее здание Минобороны
20:52
Мару Багдасарян лишили надежды на водительские права
20:45
Как выжить под палящим солнцем
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
Lifestyle

Как не стать посмешищем для одноклассников на выпускном

Фото: youtube.com
Каждый год после школьных балов по Сети гуляют фотографии выпускниц, больше похожих на тружениц сферы интимных услуг. Неуместные прозрачные наряды, микроскопические мини, эстрадные декольте и тонны косметики превращают девушек в интернет-мемы.
прочитано 317 раз

Как не стать посмешищем в этот важный день, как правильно подобрать наряд и прическу, в эфире радиостанции "Серебряный Дождь" рассказала телеведущая, писательница и модный эксперт Эвелина Хромченко.

Одним из самых важный правил при выборе наряда на выпускной Эвелина Хромченко считает его универсальность. Покупая вещь для торжественного выхода нужно понимать, что она должна послужить хотя бы несколько раз. Например, выпускное платье можно в последствии надеть на празднование поступления в институт. Если у него коктейльная длина, то оно будет уместно на юбилее родителей, в нем можно оправиться на свадьбу к приятелям, или пойти на встречу с родителями жениха.

"Проблема в том, что некоторые девочки стремятся выглядеть на выпускном развязно и продемонстрировать профессиональный наряд проститутки. Не стоит делать на выпускном то, что полностью идет в разрез с самой идеей этого мероприятия".

Основной симптом "припадка выпускного" в школе – всеобщее стремление приобрести платье в пол. Но у этой затеи есть стразу два минуса. Во-первых, такие платья имеет смысл покупать лишь тем девушкам, кто живет жизнью джет-сеттера. Тогда у них будет шанс покрасоваться в роскошном наряде на выпускном в Москве, потом посетить торжественный прием в Сочи, слетать на мероприятие в Красноярск и так далее. В противном случае наряд повиснет в шкафу мертвым грузом. Во-вторых, выпускной всегда заканчивается дискотекой, и девушки, которые выбирают длинные, особенно облегающие платья, чувствуют себя в них ужасно. Это просто не удобно.

Также Хромченко не советует выбирать модели, облегающие за коленом. В таких платьях ограничена ширина шага, что также будет вызывать неудобства в течение всего вечера. Лучше, если юбка платья будет свободной. Отлично смотрятся пышные варианты с силуэтом "а-ля Одри Хэпберн" в фильме "Римские каникулы". Это удобно и очень женственно.

Фото: youtube.com

На школьных мероприятиях есть понятие дресс-кода, а слишком короткое платье также будет смотреться неуместно. "Даже если у выпускницы очень красивые ноги, идти на выпускной в мини, которое заканчивается там, где начинаются ноги, просто неприлично. Ультракороткое платье лучше оставить для клуба или вечеринки с плясками на столах. Возможность надеть мини у девушки с красивыми ногами – вариативно, а вот поводов выйти в нарядном коктейльном платье в повседневной жизни не так уж и много", – считает Эвелина Хромченко.

"Девочка, решившаяся пойти на выпускной в экстремальном мини, окажется в стае лебедей, в которых в одночасье превратились ее одноклассницы, причем даже те, кого всегда считали гадкими утятами. Она просто отдаст триумф в чужие руки".

По мнению модного критика, основная ошибка молодежи в том, что многие воспринимают выпускной как праздник непослушания. Бывшие школьники желают показать свою взрослость и сексуальность. Но Хромченко советует запомнить, что выпускной пройдет, а интернет останется. И даже если вы зачистите свои социальные сети, какая-нибудь заклятая подруга сделает все, чтобы регулярно напоминать вам о модном провале в течение многих лет.

Фото: youtube.com

Когда бывшие школьники собираются на выпускной, они понятия не имеют, как будут выглядеть их одноклассники. В этот день все волшебно изменятся, особенно девочки. Мальчиков в костюмах видели все, а вот девочки, скорее всего, появятся на балу с профессиональным макияжем и укладкой. И главное, по мнению Эвелины Хромченко, чтобы make up был выполнен "незаметно": он должен быть легко нанесен и ни в коем случае не быть похож на театральный грим или маску.

Лучше, если прическа несет элемент легкости и небрежности, будто девушка только встала из постели. Такая укладка способна подчеркнуть черты лица, выстроить красивую линию лба, показать красоту шеи и плеч.

На вопрос, стоит ли экспериментировать с экстравагантными нарядами, Эвелина Хромченко привела цитату великой Коко Шанель: "Экстравагантность – это враг элегантности". "Любые экстремальные решения тяжело выбрать без специалиста. Если у вас безупречный вкус, то вы без сомнений будете полностью полагаться на себя. Но если вы задаете этот вопрос, тогда не стоит. Велика вероятность, что вы будете чувствовать себя неловко", – сказала она. 

Мальчики тоже хотят выглядеть стильно на выпускном, им не хочется раньше времени погружать себя в офисные костюмы. И здесь Эвелина Хромченко также предложила выход из положения. "Во-первых, однотонный партикулярный костюм удивительным образом может быть изменен с помощью аксессуаров. Например, его можно надеть со сникерсами и с низко обрезанными носками, которые оголяют щиколотку (это сейчас очень модно).  Вместо рубашки и галстука можно остановить свой выбор на майке, а образ дополнить парой жетонов или ярких значков. Можно надеть смокинг с майкой любимой группы. Эти маленькие штрихи легко превращают угрюмый костюм в жизнерадостный", – сказала модный эксперт. 

Автор: Василий Ручкин21 июня 2017, 17:14

комментарии

Политика

Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко
Президент США унизил украинский народ
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
Саакашвили пережил публичное унижение

Шоу-бизнес

Жена Газманова о жгучей неприязни и конфликтах в семье
Пикантное фото Ягудина и Бледанс взорвало Сеть
Любовница Тарасова: Разошлись мирно, без скандалов и истерик
У Ольги Орловой разрыв сердца

Проишествия

Страшный пожар парализовал центр Киева
Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
В Лас-Вегасе в возрасте 42 лет умер Prodigy

Lifestyle

Какие фильмы смотреть на Московском кинофестивале
Трехкратный обладатель "Оскара" уходит из кино
Путин показал заокеанскому гостю Большой театр
Почему стоит смотреть сериал "Кремниевая долина"
Lifestyle

Изуродованный телеведущий Богданов стал жертвой страшной болезни

У шоумена происходит изменение костей лицевого скелета

Шоу-бизнес

Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой

Блогер Лена Миро раскрыла секрет любви к Примадонне
Шоу-бизнес

Жена Газманова о жгучей неприязни и конфликтах в семье

У певца и его супруги не все гладко в браке
Lifestyle

Как не стать посмешищем для одноклассников на выпускном

О главных модных правилах выпускного рассказала эксперт моды Эвелина Хромченко

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Лохматые подруги знаменитостей
Беременная Собчак побила Валерию
Кейт Миддлтон снова стала невестой
Знаменитые любители селфи

Спорт

Карпин предложил сжечь главного судью России
Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube
19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой

Регионы

Белгород шокирован страшной поножовщиной (видео)
Маленькая девочка в одиночку рванула из Сочи в Калининград
Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах
Пропавшая на Ладоге именинница найдена мертвой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru