Как не стать посмешищем для одноклассников на выпускном

Каждый год после школьных балов по Сети гуляют фотографии выпускниц, больше похожих на тружениц сферы интимных услуг. Неуместные прозрачные наряды, микроскопические мини, эстрадные декольте и тонны косметики превращают девушек в интернет-мемы.

Как не стать посмешищем в этот важный день, как правильно подобрать наряд и прическу, в эфире радиостанции "Серебряный Дождь" рассказала телеведущая, писательница и модный эксперт Эвелина Хромченко.

Одним из самых важный правил при выборе наряда на выпускной Эвелина Хромченко считает его универсальность. Покупая вещь для торжественного выхода нужно понимать, что она должна послужить хотя бы несколько раз. Например, выпускное платье можно в последствии надеть на празднование поступления в институт. Если у него коктейльная длина, то оно будет уместно на юбилее родителей, в нем можно оправиться на свадьбу к приятелям, или пойти на встречу с родителями жениха.

"Проблема в том, что некоторые девочки стремятся выглядеть на выпускном развязно и продемонстрировать профессиональный наряд проститутки. Не стоит делать на выпускном то, что полностью идет в разрез с самой идеей этого мероприятия".

Основной симптом "припадка выпускного" в школе – всеобщее стремление приобрести платье в пол. Но у этой затеи есть стразу два минуса. Во-первых, такие платья имеет смысл покупать лишь тем девушкам, кто живет жизнью джет-сеттера. Тогда у них будет шанс покрасоваться в роскошном наряде на выпускном в Москве, потом посетить торжественный прием в Сочи, слетать на мероприятие в Красноярск и так далее. В противном случае наряд повиснет в шкафу мертвым грузом. Во-вторых, выпускной всегда заканчивается дискотекой, и девушки, которые выбирают длинные, особенно облегающие платья, чувствуют себя в них ужасно. Это просто не удобно.

Также Хромченко не советует выбирать модели, облегающие за коленом. В таких платьях ограничена ширина шага, что также будет вызывать неудобства в течение всего вечера. Лучше, если юбка платья будет свободной. Отлично смотрятся пышные варианты с силуэтом "а-ля Одри Хэпберн" в фильме "Римские каникулы". Это удобно и очень женственно.

На школьных мероприятиях есть понятие дресс-кода, а слишком короткое платье также будет смотреться неуместно. "Даже если у выпускницы очень красивые ноги, идти на выпускной в мини, которое заканчивается там, где начинаются ноги, просто неприлично. Ультракороткое платье лучше оставить для клуба или вечеринки с плясками на столах. Возможность надеть мини у девушки с красивыми ногами – вариативно, а вот поводов выйти в нарядном коктейльном платье в повседневной жизни не так уж и много", – считает Эвелина Хромченко.

"Девочка, решившаяся пойти на выпускной в экстремальном мини, окажется в стае лебедей, в которых в одночасье превратились ее одноклассницы, причем даже те, кого всегда считали гадкими утятами. Она просто отдаст триумф в чужие руки".

По мнению модного критика, основная ошибка молодежи в том, что многие воспринимают выпускной как праздник непослушания. Бывшие школьники желают показать свою взрослость и сексуальность. Но Хромченко советует запомнить, что выпускной пройдет, а интернет останется. И даже если вы зачистите свои социальные сети, какая-нибудь заклятая подруга сделает все, чтобы регулярно напоминать вам о модном провале в течение многих лет.

Когда бывшие школьники собираются на выпускной, они понятия не имеют, как будут выглядеть их одноклассники. В этот день все волшебно изменятся, особенно девочки. Мальчиков в костюмах видели все, а вот девочки, скорее всего, появятся на балу с профессиональным макияжем и укладкой. И главное, по мнению Эвелины Хромченко, чтобы make up был выполнен "незаметно": он должен быть легко нанесен и ни в коем случае не быть похож на театральный грим или маску.

Лучше, если прическа несет элемент легкости и небрежности, будто девушка только встала из постели. Такая укладка способна подчеркнуть черты лица, выстроить красивую линию лба, показать красоту шеи и плеч.

На вопрос, стоит ли экспериментировать с экстравагантными нарядами, Эвелина Хромченко привела цитату великой Коко Шанель: "Экстравагантность – это враг элегантности". "Любые экстремальные решения тяжело выбрать без специалиста. Если у вас безупречный вкус, то вы без сомнений будете полностью полагаться на себя. Но если вы задаете этот вопрос, тогда не стоит. Велика вероятность, что вы будете чувствовать себя неловко", – сказала она.

Мальчики тоже хотят выглядеть стильно на выпускном, им не хочется раньше времени погружать себя в офисные костюмы. И здесь Эвелина Хромченко также предложила выход из положения. "Во-первых, однотонный партикулярный костюм удивительным образом может быть изменен с помощью аксессуаров. Например, его можно надеть со сникерсами и с низко обрезанными носками, которые оголяют щиколотку (это сейчас очень модно). Вместо рубашки и галстука можно остановить свой выбор на майке, а образ дополнить парой жетонов или ярких значков. Можно надеть смокинг с майкой любимой группы. Эти маленькие штрихи легко превращают угрюмый костюм в жизнерадостный", – сказала модный эксперт.