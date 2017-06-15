Президента удивила зарплата почтальона

Владимир Путин пообещал разобраться с чрезвычайно низкими зарплатами почтальонов. Во время прямой линии ведущая зачитала сообщения из регионов, в одном из которых спрашивалось: "Как можно прожить на 3 тысячи 600 рублей в месяц?" Президент эмоционально отреагировал на такое положение вещей.

Вопрос от работников социальной сферы поразил президента. "Пожарный и почтальон прислали вопрос: как жить на зарплату в десять тысяч? У почтальона вообще – 3600 рублей", – спросили во время прямой линии.

"С этим надо разобраться", – сказал президент и добавил, что не во всех сферах была произведена индексация и это несправедливо. С 1 января правительству поручено проработать вопрос, резюмировал президент.

При этом Путин сообщил, что реальная заработная плата с июля прошлого года начала повышаться. В апреле 2017-го рост составил уже 2,3-2,4%. Президент добавил, что в России три квартала подряд наблюдается увеличение ВВП.

"Скромный, но тем не менее. В первом квартале – плюс 5%. В апреле – уже 1,4%. Растет промышленное производство. Наблюдается рост инвестиций, рост продаж автомобилей и кредитов, что во всех экономиках считается показателем роста", – сказал глава государства.

Президент отметил, что в стране зафиксирована рекордно низкая инфляция – 4,1%. "Такого еще никогда не было", – подчеркнул он.

Между тем глава государства признал, что в России увеличилось число людей, живущих за чертой бедности, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. В 90-е почти 40% населения были в таком положении. С тех пор ситуация улучшилась, однако на данный момент в подобной ситуации находятся порядка 13% россиян.

Сегодня, 15 июня 2017 года, проходит традиционная прямая линия президента России Владимира Путина. В таком формате глава государства общается с соотечественниками уже в 15-й раз.