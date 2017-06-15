Путина поблагодарили за запрет помидоров Эрдогана

Глава Овощного союза России во время прямой линии с Владимиром Путиным поблагодарил его за запрет турецких томатов. Президент подчеркнул: аграрии сделали все, чтобы нарастить производство овощей и фруктов и закрыть потребление собственного рынка, передает Life.ru.

15 июня Владимир Путин проводит прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы граждан России. Видеотрансляцию можно посмотреть тут.

