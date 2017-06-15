Путин: Российская экономика перешла к росту

Владимир Путин во время прямой линии рассказал о положительных сдвигах в экономике страны. "Рецессия в российской экономике преодолена. Мы перешли к периоду роста", – цитирует Путина "Газета.ru".
Президент проводит 15-ю прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян. Online-трансляцию можно посмотреть тут.
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