Разговор с президентом. Online
Президент Владимир Путин проводит 15-ю прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян. Ведущие программы, студия которой традиционно разместилась в Гостином дворе, – Татьяна Ремезова и Дмитрий Борисов.
Такой формат общения президента с россиянами появился 15 лет назад. Первая линия состоялась 24 декабря 2001 года.
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