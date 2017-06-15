Разговор с президентом. Online

Президент Владимир Путин проводит 15-ю прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян. Ведущие программы, студия которой традиционно разместилась в Гостином дворе, – Татьяна Ремезова и Дмитрий Борисов.

Такой формат общения президента с россиянами появился 15 лет назад. Первая линия состоялась 24 декабря 2001 года.