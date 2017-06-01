У "Победы" появится конкурент

В России может появиться еще один лоукостер. По словам экспертов, новой бюджетной авиакомпании предстоит активно конкурировать с захватывающей рынок "Победой".

На фоне возобновления спроса на авиаперевозки в России бизнесмены рассматривают идею создания еще одного лоукостера с иностранным участием. Переговоры по этому поводу уже прошли с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air и турецкой Pegasus, сообщает "Коммерсантъ".

Предположительно, перевозчик станет "дочкой" какой-то из российских компаний, у которой есть сертификат на полеты. Он будет осуществлять перевозки из крупных региональных аэропортов.

После ухода с рынка "Трансаэро" и объединения дочерних авиакомпаний "Аэрофлота" регионы потеряли значительную часть пассажиропотока. Как пояснил один из собеседников издания, лоукостер позволит развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву. Так будет удовлетворен спрос на дешевые перевозки.

По словам экспертов, этому игроку придется несладко из-за активной "Победы": лоукостер "Аэрофлота" занимает большую часть рынка и постоянно завоевывает новые позиции. Кроме того, с приходом еще одного бюджетного перевозчика финансовое положение авиакомпаний, за исключением "Аэрофлота" и S7, может ухудшиться.