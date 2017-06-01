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Экономика

У "Победы" появится конкурент

Фото: vk.com/pobeda.aero
В России может появиться еще один лоукостер. По словам экспертов, новой бюджетной авиакомпании предстоит активно конкурировать с захватывающей рынок "Победой".
прочитано 471 раз

На фоне возобновления спроса на авиаперевозки в России бизнесмены рассматривают идею создания еще одного лоукостера с иностранным участием. Переговоры по этому поводу уже прошли с малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air и турецкой Pegasus, сообщает "Коммерсантъ".

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Предположительно, перевозчик станет "дочкой" какой-то из российских компаний, у которой есть сертификат на полеты. Он будет осуществлять перевозки из крупных региональных аэропортов. 

После ухода с рынка "Трансаэро" и объединения дочерних авиакомпаний "Аэрофлота" регионы потеряли значительную часть пассажиропотока. Как пояснил один из собеседников издания, лоукостер позволит развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву. Так будет удовлетворен спрос на дешевые перевозки.  

По словам экспертов, этому игроку придется несладко из-за активной "Победы": лоукостер "Аэрофлота" занимает большую часть рынка и постоянно завоевывает новые позиции. Кроме того, с приходом еще одного бюджетного перевозчика финансовое положение авиакомпаний, за исключением "Аэрофлота" и S7, может ухудшиться.  

Автор: Светлана Сидорчук1 июня 2017, 09:45

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