"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста

Авиакомпания "Победа" планирует судиться с игроком волейбольного клуба "Факел" Александром Кимеровым. В пресс-службе перевозчика отметили, что действия спортсмена нанесли организации финансовый ущерб.

Пресс-секретарь "Победы" Елена Селиванова рассказала, что компания оценивает понесенные в результате конфликта со спортсменом убытки. "Мы будем обращаться в суд, потому что из-за его поведения у нас произошла получасовая задержка, это немаленькие расходы для авиакомпании", – цитирует ее радиостанция "Говорит Москва".

По словам Селивановой, волейболист Кимеров, вернувшись на забронированное место, вел себя агрессивно. "Он демонстративно выставлял ноги в проход, хамил бортпроводникам и угрожал. Вместе с ним на борту были и другие волейболисты, но они вели себя прилично, сидели на своих местах, сцен не закатывали", – рассказали в "Победе".

Представитель авиакомпании объяснила порядок действий бортпроводников при возникновении на борту конфликтной ситуации. "Член экипажа – старший бортпроводник – подходит к нарушителю, который либо неадекватно себя ведет, либо нарушает правила, и просит его занять свое место. Если пассажир не подчиняется и продолжает вести себя агрессивно, старший бортпроводник докладывает о ситуации командиру воздушного судна", – рассказала она. По факту инцидента выносится сначала устное, а затем и письменное предписание, которому пассажир обязан подчиниться, сообщает "Газета.ru".

Авиакомпания "Победа" подаёт в суд на ..ну давай вот, например, на тебя. Да-да, ты. Вставай, вставай. В суд. — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 15 марта 2017 г.

Ранее 215-сантиметровый спортсмен вместе с командой пытался вылететь из Самары в Москву. Он попросил стюардессу пересадить его на место с увеличенным расстоянием для ног, а получив отказ, самостоятельно договорился об этом с другой пассажиркой. После того как бортпроводница вернула Кимерова на положенное место, волейболист вытянул ноги в проходе. Стюардесса сочла это проявлением агрессии и вызвала отряд полицейских.

Авиакомпания "Победа" планирует открывать крышу самолёта во время дождя, чтобы пассажиры могли попить. — Anton Semakin (@antonsemakin) 6 марта 2017 г.

Позднее стало известно, что снятый с самолета Кимеров отправился в Москву следующим рейсом. Он потребовал от "Победы" извинений и заявил, что подаст на авиакомпанию в суд.