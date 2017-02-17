"Аэрофлот" признали самой мощной авиакомпанией мира

Финансовые аналитики присвоили российской авиакомпании рейтинг ААА. Это наивысший показатель надежности финансовых обязательств по методике известного рейтингового агентства Moody’s.

По мнению специалистов консалтингового агентства Brand Finance, "Аэрофлот" лидирует на внутреннем рынке. Компания опережает конкурентов по множеству маркетинговых параметров.



При этом крупнейший российский авиаперевозчик не обладает монопольным статусом. У него нет эксклюзивного доступа к авиамаршрутам, поэтому лидерство объясняется конкурентными преимуществами, передает агентство "РИА Новости".

Эксперты Brand Finance отмечают, что "Аэрофлот" активно инвестирует в развитие бренда. Он обладает самым молодым флотом самолетов среди крупнейших авиакомпаний.

"Аэрофлот" работает на продвижение бренда на внешних рынках, в частности в Азии. Позиции "Аэрофлота" в азиатском регионе укрепились в результате партнерства компании с самым ценным футбольным брендом мира – Manchester United, полагают аналитики агентства.

Напомним, рейтинг AAA означает, что объект оценки относится к категории заемщиков с наивысшим уровнем кредитоспособности. Его финансовое состояние оценивается как стабильно хорошее, уровень кредитных рисков является минимальным. Вероятность полного или частичного дефолта компании с таким рейтингом близка к нулю.

Публикация от aeroflot (@aeroflot) Фев 5 2017 в 12:00 PST

Сообщалось, что группа "Аэрофлот" в прошлом году увеличила перевозки пассажиров на 10,3% по сравнению с 2015-м годом – до 43,4 миллиона человек. В декабре 2016-го группа "Аэрофлот" перевезла 3,4 миллиона пассажиров. Это на 16,6% превышает результат за аналогичный период 2015 года.

При этом на внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров группы за месяц увеличилось на 8,1%. На международных авиалиниях в декабре 2016 года количество перевезенных пассажиров выросло на 29,7% в годовом выражении.

По данным аналитиков, положительное влияние на показатели в международном сегменте оказали стабильная макроэкономическая ситуация и открытие новых рейсов. Кроме того, на экономические успехи повлияли чартерная программа авиакомпании "Россия", а также развитие международной сети авиакомпанией "Победа", входящих в группу.

Публикация от aeroflot (@aeroflot) Дек 5 2016 в 12:00 PST

Как писали Dni.Ru, в сентябре 2016 года "Аэрофлот" был признан лучшей авиакомпанией в Европе. Он стал обладателем престижной премии в области путешествий и туризма Business Traveller Russia and CIS Awards.

В числе соперников российского авиаперевозчика были ведущие участники отрасли – Air France, KLM, Lufthansa, Turkish Airlines. Кроме того, "Аэрофлот" одержал победу в номинациях "Лучший бизнес-класс на среднемагистральных рейсах" и "Лучшая авиакомпания России и СНГ".