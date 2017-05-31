Разработана новая схема повышения пенсионного возраста

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил новую систему повышения пенсионного возраста. По расчетам авторов нововведения, эта схема позволит увеличить размер пенсий на 30% уже к 2024 году.

В частности, предлагается с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин при ожидаемом увеличении продолжительности жизни до 76 лет, передает РИА Новости. При этом коэффициент замещения (то есть отношение средней страховой пенсии по старости к средней заработной плате) сохранится на уровне не ниже 34%.

По оценкам авторов нововведения, средняя страховая пенсия при повышении пенсионного возраста составит 1,85 прожиточного минимума пенсионера (ПМП) к 2024 году и 2,33 ПМП – к 2035 году. В ЦСР рассчитали, что в 2019 году доля населения трудоспособного возраста составит 55%.

Доля пенсионеров составит 28%. Таким образом, через два года на двух работающих россиян будет приходиться один нетрудоспособный гражданин.

По оценкам специалистов, в 2030 году доля работающих граждан в возрасте 20-39 лет снизится на 10,1 миллиона человек по сравнению с 2015 годом. А в возрасте 40-59 лет количество граждан, напротив, увеличится на 3,2 миллиона человек.

Ранее заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин сообщил о том, что размер пенсий может увеличится на 30% к 2035 году.По словам эксперта, это станет возможным, если будет повышен пенсионный возраст, и распределение средств между пенсионным фондом и бюджетом станет более разумным.