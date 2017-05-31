Размер пенсий может увеличиться на 30%

В России размер пенсий к 2035 году может увеличиться на 30%. Об этом сообщил заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

По словам эксперта, реальный рост пенсий возможен в том случае, если будут предприняты определенные меры по совершенствованию пенсионной реформы. В частности, если будет повышен пенсионный возраст, и распределение средств между пенсионным фондом и бюджетом станет более разумным, пишет Lenta.ru. По подсчетам Горлина, к 2035 году соотношение пенсии с прожиточным минимумом вырастет с 160% до 215-220%.

"При условии, что прожиточный минимум будет изменяться в соответствии с инфляцией. В результате реальный рост пенсий составит около 35%", – подчеркнул эксперт. Горлин добавил, что эти подсчеты не учитывают внешних факторов, которые могут повлиять на пенсионную систему – например, экономический рост, вывод зарплат из тени и так далее.

"Качество пенсионной системы – это производная от состояния экономики и роста ВВП. А если пенсии в реальном выражении будут заморожены, то будет ограничен и платежеспособный спрос. Тогда непонятно, как этот самый рост обеспечить", – подчеркнул эксперт. Горлин добавил, что чиновники пессимистично смотрят на повышение пенсий, поскольку предполагают, что доходы от повышения пенсионного возраста будут потрачены на сокращение трансферта федерального бюджета в Пенсионный фонд.