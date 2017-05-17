Россиян предупредили об уменьшении пенсий

Эксперты предупредили о том, что к 2030 году пенсии составят лишь четверть зарплаты, – так называемый коэффициент замещения может упасть до 23%. Чтобы избежать такого развития ситуации, они призывают принять необходимые меры по изменению пенсионной системы.

На данный момент отношение средней пенсии к заработной плате в России составляет 33,7% при средней зарплате в 36 746 рублей и средней пенсии в 12 391 рубль. По словам директора Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) при Минфине Владимира Назарова, чтобы не допустит падения пенсий, надо провести ряд структурных реформ.

Еще один важный фактор – популяризация среди пенсионеров более позднего выхода на пенсию. По мнению эксперта, если отложить выход на пенсию на пять лет, то размер выплат увеличится в полтора раза.

"Надо активно доносить до граждан особенность нынешней пенсионной формулы. В ней добровольное откладывание выхода на пенсию приводит к существенному ее увеличению", – цитирует Назарова газета "Известия". Он считает, что в условиях низкой инфляции это самое выгодное для пожилых людей инвестирование средств.

Еще одна мера, которая не даст сократиться пенсиям – повышение пенсионного возраста. Так, повышение до 63 лет для мужчин и женщин позволит увеличить страховые пенсии на 30%. С учетом инфляции увеличение составит четыре тысячи рублей. На данный момент в России трудится половина пенсионеров до 60 лет. В целом же по стране работают порядка 30% пенсионеров.

В свою очередь правительство готовится предпринять ряд мер по улучшению действующей пенсионной системы. В частности, Минфин и Центробанк подготовили и внесли в правительство новую концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Согласно ей, граждане по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. Также готовится госпрограмма по развитию пенсионной системы на 2018–2035 годы.

Как писали Dni.ru, у десятков тысяч россиян серьезные проблемы с пенсией из-за того, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не отпускают клиентов к своим конкурентам. Многие граждане пожаловались на то, что не могут перевести средства в другую организацию. Всего в 2016 году было подано около 12 миллионов заявлений о смене пенсионного фонда, однако лишь 6,5 миллиона обращений были удовлетворены.