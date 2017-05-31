Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях

Минэкономразвития спрогнозировало почти нулевой рост российских пенсий в ближайшие два десятилетия. На практике это означает падение уровня доходов пенсионеров.

В ближайшие 20 лет, а именно до 2035 года, в министерстве ожидают роста пенсий всего на 2,5%. На практике это означает, что до 2022 года пенсионное обеспечение "похудеет", а к 2035 году составит лишь 96% от уровня 2013 года, информируют "Ведомости" со ссылкой на попавший в их распоряжение документ.

Другие доходные статьи россиян выглядят в процентном выражении более оптимистично. Если взять за точку отсчета уровень 2016 года, доходы граждан возрастут на 55%, зарплаты – на 56,5%, рост экономики составит 78%, что, по словам экспертов из Минэкономразвития, позволяет говорить об опережении общемирового роста экономики.

"Все последние предлагаемые новации в пенсионной сфере, например перевод фиксированной выплаты на бюджет или экономия на трансферте, похожи на попытку сделать из страховых пенсий пособие по бедности", – отметил заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Кроме того, продолжаются разговоры о повышении пенсионного возраста.

Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает отправлять мужчин на пенсию в 65 лет, а женщин – в 63 года. Судя по реакции Минэкономразвития, в ведомстве рассчитывают таким образом сэкономить бюджет. Как говорится, оптимизировать.

К слову, повышение пенсионного возраста – это еще и требование Международного валютного фонда при предоставлении кредитов странам третьего мира. Россия к ним не относится, поэтому речь о повышении пенсионного обеспечения не идет, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. Реализация всего комплекса мер, предлагаемых ЦСР, позволит лишь удержать соотношение пенсий и зарплат на социально приемлемом уровне.