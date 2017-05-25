Новая идея Минфина грозит сокращением пенсии на треть

Минфин предлагает финансировать фиксированную выплату к пенсии из федерального бюджета. Против выступает социальный блок правительства, который считает, что эта инициатива приведет к сокращению социальных выплат на треть.

Перераспределение финансирования, по мнению инициаторов нововведения, поможет сохранить пенсионные права. К тому же следует учесть, что грядет снижение ставки страховых взносов с 30% до 22% (часть налогового маневра, вторая часть – повышение НДС до 22%), – пишут "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

"Маневр бьет по финансированию Пенсионного фонда (ПФР), а главное – сокращает пенсионные права граждан, так как основная часть снижения ставки приходится именно на пенсионный взнос. Поэтому против маневра выступает социальный блок правительства. Сейчас взнос в ПФР составляет 22%, из которых 16 процентных пунктов учитываются в будущих пенсионных правах граждан, а шесть процентных пунктов идут на фиксированную выплату", – напоминает издание.



Выплаты распределены таким образом, что из собранных взносов финансируется две трети расходов на страховые пенсии и треть добавляет федеральный бюджет. По закону о бюджете ПФР, в 2017 году будет собрано более четырех триллионов рублей взносов, при этом на выплату страховых пенсий нужно почти 6,5 триллиона рублей. Разницу покрывает бюджетный трансферт.





"Маневр "22 на 22" приводит к увеличению трансферта еще на 1,4 триллиона рублей. Но если финансирование фиксированной выплаты перевести на бюджет и не учитывать как часть страховой пенсии, трансферт сократится на 2,3 триллиона – до 1,2 триллиона рублей", – рассказали "Ведомостям" в Минфине.

Между тем чиновник из социального блока правительства считает, что при переводе базовой части в бюджет ничто не мешает сделать из нее пособие по бедности и платить только тем, кому оно нужно, или вообще отменить. Размер пенсии тогда сократится на треть, поскольку по состоянию на 2017 год фиксированная выплата составляет 4800 рублей из 13 208,7 рубля средней страховой пенсии.