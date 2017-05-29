Реформу пенсий заморозили на три года

В правительстве заморозили обсуждение программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в связи с необходимостью политического решения о подобных реформах в целом. Реализация инициативы будет возможна лишь в 2020 году.

Федеральные чиновники сообщили, что для проработки программы необходимо понимать общие тенденции пенсионных реформ. По словам одного из них, концепция ИПК завязана на многих изменениях в системе, включая повышение пенсионного возраста.

"Начинать масштабное обсуждение реформы нельзя, потому что на это нет разрешения сверху. Когда оно появится – неизвестно. Вероятно, не раньше президентских выборов в 2018 году", – цитирует его газета "Известия".

Программа ИПК была заморожена практически сразу после внесения в правительство. Рассмотрение инициативы осложняется противоречиями между чиновниками.

"Финансово-экономический блок и социальный не договорились по автоподписке, это главный камень преткновения. ИПК требует существенной доработки", – заявил источник, участвующий в обсуждении реформы. Он отметил, что в правительстве рассматривают несколько вариантов программы, и итоговый "может исключать ИПК в предложенном формате".

-Мам, почему пенсия рабочего не учитывается при подсчёте ВВП?

-Лучше вернись в пятилетний возраст и спрашивай у меня,почему небо голубое — дива хочет пива (@lizz_yak) 29 мая 2017 г.

Социальный блок вовсе выступил против концепции ИПК: по словам чиновников, участие в накопительной пенсионной программе должно быть добровольным. Оппоненты утверждают, что самостоятельно люди не будут подписываться на подобную программу.

"Есть колоссальный разрыв в экспертизе, которой обладают финансово-экономический блок и социальный", – считает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

"Если первый занимает содержательную позицию и доказывает ее понятными аргументами, то с социальным блоком дискуссия идет на уровне "нравится – не нравится", "подходит – не подходит", – пояснил он.

По данным пресс-службы Минфина, срок введения концепции ИПК пока не изменился. Напомним, что реализация реформы была намечена на 2019 год.