Реформу пенсий заморозили на три года
Федеральные чиновники сообщили, что для проработки программы необходимо понимать общие тенденции пенсионных реформ. По словам одного из них, концепция ИПК завязана на многих изменениях в системе, включая повышение пенсионного возраста.
"Начинать масштабное обсуждение реформы нельзя, потому что на это нет разрешения сверху. Когда оно появится – неизвестно. Вероятно, не раньше президентских выборов в 2018 году", – цитирует его газета "Известия".
Программа ИПК была заморожена практически сразу после внесения в правительство. Рассмотрение инициативы осложняется противоречиями между чиновниками.
"Финансово-экономический блок и социальный не договорились по автоподписке, это главный камень преткновения. ИПК требует существенной доработки", – заявил источник, участвующий в обсуждении реформы. Он отметил, что в правительстве рассматривают несколько вариантов программы, и итоговый "может исключать ИПК в предложенном формате".
-Мам, почему пенсия рабочего не учитывается при подсчёте ВВП?— дива хочет пива (@lizz_yak) 29 мая 2017 г.
-Лучше вернись в пятилетний возраст и спрашивай у меня,почему небо голубое
Социальный блок вовсе выступил против концепции ИПК: по словам чиновников, участие в накопительной пенсионной программе должно быть добровольным. Оппоненты утверждают, что самостоятельно люди не будут подписываться на подобную программу.
"Есть колоссальный разрыв в экспертизе, которой обладают финансово-экономический блок и социальный", – считает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
"Если первый занимает содержательную позицию и доказывает ее понятными аргументами, то с социальным блоком дискуссия идет на уровне "нравится – не нравится", "подходит – не подходит", – пояснил он.
По данным пресс-службы Минфина, срок введения концепции ИПК пока не изменился. Напомним, что реализация реформы была намечена на 2019 год.
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