Государству поможет "скрытое" повышение пенсионного возраста

Пенсионная система в России построена на трансфертной основе: выплаты пенсионерам идут из пенсионных взносов работающего населения. Чтобы подобная схема функционировала без сбоев, необходим баланс – размер взносов должен быть как минимум равен размеру выплат. Современные реалии таковы, что баланс уже сильно нарушен в сторону выплат.

Дефицит Пенсионного фонда уже не первый год покрывается за счет бюджета. И существующие тенденции не позволяют надеяться на исправление ситуации естественным путем.

Главная причина пенсионного дисбаланса – демографическая: падение рождаемости и увеличение продолжительности жизни. Соотношение между количеством работающего населения и количеством пенсионеров неуклонно падает. Выплат требуется с каждым годом все больше, а объем пенсионных взносов сокращается. На эту главную беду накладываются и остальные: высокая доля теневой экономики (официально не работают – не платят пенсионные взносы или платят их только с маленькой части зарплаты – по оценкам экспертов РАНХиГС около 30 миллионов граждан), неэффективность работы государственных структур, коррупция. Для устранения пенсионного дисбаланса придется принимать непопулярные меры. Главным инструментом, активно обсуждаемым в СМИ, является повышение пенсионного возраста.

"Повышение пенсионного возраста сократит число пенсионеров на 9%. Это позволит сохранить размер пенсий при сокращении бюджетного трансферта," – предлагает Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина.

Это позволяет убить сразу двух зайцев. С одной стороны, увеличить количество работающего населения и, одновременно с этим, взносы, которые поступают в Пенсионный фонд. С другой стороны, снизить численность пенсионеров и сроки выплаты пенсии, что поможет сократить расходы. Можно не сомневаться, что в том или ином виде возраст выхода на пенсию будет повышен в ближайшее время.

Самое интересное, что существующая балльная система начисления пенсий имеет большие возможности по "скрытому" повышению пенсионного возраста. Официально можно оставить пенсионный возраст без изменений, вот только никто в здравом уме не будет заканчивать работу в 60 лет.

Во-первых, всегда можно установить минимальную планку как по трудовому стажу, так и по накопленным пенсионным баллам. К 2025 году это будет 15 лет и 30 баллов соответственно, а эксперты ЦСР предлагают повысить их еще больше. Во-вторых, фактически, в текущей пенсионной системе не предусмотрено даже минимальных выплат гражданам, которые не наберут необходимого количества баллов или стажа. В-третьих, государство дает очень значимые бонусы по увеличению размера страховой пенсии, если человек выходит на пенсию позже положенного срока.

Государство может не повышать пенсионный возраст, а мотивировать население работать дольше с помощью материальных стимулов. Какая разница, сколько составляет официальный возраст выхода на пенсию, если для получения пенсии нужен стаж и баллы. Те, кому не хватает стажа для выплаты пенсий, продолжат работу и после наступления пенсионного возраста. Те, кто не накопят нужного количества баллов к 60 годам, продолжат работать. Те, кто хочет получать повышенную пенсию, будут работать после 60 лет ради бонусов.

Таким образом, даже если официального повышения пенсионного возраста и не произойдет, существующая пенсионная система повысит реальные сроки выхода на пенсию.

Не нужно думать, что ситуация уникальна для России. Развитые страны столкнулись с проблемой пенсионного дисбаланса еще несколько десятилетий назад. И оптимальным выходом стало развитие индивидуальных пенсионных накоплений.

Например, в США низкая госпенсия является одной из причин того, что пенсионеры перебираются из городов в сельскую местность, где жизнь гораздо дешевле. Прожить на государственную пенсию, если вы не госчиновник, не бедняк, пользующийся полным набором государственных пособий, в том числе субсидированным жильем, не полицейский или пожарный – крайне трудно. Основной частью пенсионных накоплений американцев являются их сбережения в пенсионных фондах.

В Великобритании государственный размер пенсии составляет 20% от среднего заработка (в России сейчас – 34%). В этой стране существует множество способов накопления частных пенсий – от корпоративных программ на предприятиях до развитой системы добровольных пенсионных накоплений в НПФ. Пенсионная система Германии похожа на нынешнюю российскую. Размер пенсии рассчитывается с учетом индивидуальных коэффициентов, накопленных за всю трудовую жизнь. Они зависят от возраста выхода на пенсию (в Германии – 67 лет), стажа, размера зарплаты и вида самой пенсии. В дополнение к государственной существует производственная пенсия от предприятий, многие работающие участвуют в негосударственных пенсионных фондах и имеют личный пенсионный план.

Поэтому на государственную пенсию жить хорошо невозможно ни в России, ни где-либо еще. Не стоит паниковать и ругать государство, поскольку это не решит проблему. Необходимо брать вопрос обеспечения пенсией в свои руки и создавать пенсионный капитал самостоятельно.