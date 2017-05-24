Цена на нефть может подскочить до $100

Американские эксперты предсказали оптимистичный для России сценарий, при котором стоимость нефти приблизится к отметке 100 долларов за баррель. По их мнению, для этого необходимо, чтобы мировые запасы этих ресурсов снизились.

Аналитик Thomson Reuters Шакил Бегг рассказал, что главным условием стабилизации цен на нефть является выравнивание спроса и предложения. Для этого прежде всего необходимо снижение глобальных запасов нефти и реальное сокращение добычи ресурсов, передает "Газета.ru". При таком раскладе их стоимость даже может превысить стоимость в 100 долларов за баррель.

"Но нужно понимать, что рынки действуют согласно ожиданиям. И для роста цен необходима уверенность в том, что добыча и мировые запасы действительно сократятся", – пояснил эксперт. Он отметил, что к 2018 году возможно сокращение "нависания" предложения над спросом до 500 тысяч баррелей в сутки, что приведет к повышению цены до 60 долларов за баррель.

Специалист заявил, что многие экспортеры при подписании договора о снижении нефтедобычи занизили реальные показатели. "То есть соглашение просто позволило привести декларируемые цифры в соответствие с реальной добычей, а реального же снижения не было", – пояснили в Thomson Reuters.

Странно, когда парикмахер обсуждает с тобой валютный курс. По его прогнозам после 20 января доллар окрепнет к тенге, а цена на нефть упадёт — Azamat Nurseitov (@Azamat1210) 7 января 2017 г.

При этом он добавил, что предложение на нефтяном рынке превышает спрос примерно на один миллион баррелей в сутки. По его словам, существенное влияние на мировую экономику оказывают темпы добычи ресурсов не только в странах ОПЕК, но и в независимых экспортерах, в частности – в Соединенных Штатах.

Также он отметил и ряд второстепенных факторов, влияющих на стоимость нефти. "Менее значимые драйверы: темп экономического роста в различных странах мира и изменение процентных ставок", – отметил Шакил Бегг.

Обещаем, что в течении года цена на российскую нефть вырастет настолько, что светские дамы будут носить ее в бутыльках как украшение — Министр обещаний (@MinistrObeshani) 16 января 2017 г.

Добавим, что аналитик допустил и менее благоприятный расклад на нефтяном рынке. По его словам, экспортеры ресурсов ждут увеличения спроса на их товар. Он отметил, что длительная фиксация низких цен рано или поздно дает положительный результат. "Если же спрос не вырастет, среднегодовая цена на нефть может оказаться в диапазоне 30–40 долларов, возможно, 30–45 долларов за баррель", – заключил специалист.