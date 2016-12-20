В России подскочат цены на бензин

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в сложившихся условиях спрогнозировать стоимость топлива в 2017 году будет сложно. При этом он отметил, что рост цен на бензин должен превышать уровень инфляции.

Чиновник рассказал о формуле расчета прогнозируемой цены на нефть в тот или иной промежуток времени, сообщает газета "Ведомости". По его словам, этот показатель зависит от баланса спроса и предложения на конечный товар и верного распределения маржи между добывающим и нефтеперерабатывающим сегментами.

"Мы действительно считали эту сумму при определенных цене на нефть и курсе рубля, а теперь цена и курс другие… В этом году, например, планировалось, что из-за акцизов цены вырастут выше инфляции, а они в итоге ниже из-за того, что у нас много бензина на рынке и высокая конкуренция. Точно спрогнозировать цены на 2017 год сложно, но, мне кажется, они должны быть выше инфляции", – заявил Александр Новак.

При этом министр отметил, что "50-60 долларов за баррель – вполне хорошие цены для балансировки современного рынка, где быстро развиваются технологии и снижается себестоимость добычи, где большая конкуренция, в том числе со стороны сланцевой нефти США".

Ранее глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов обратил внимание на рост акцизов на дизельное топливо в России. По его мнению, в 2017 году это приведет к росту цен на топливо на 8-12%.

Вице-премьер Аркадий Дворкович выдвинул похожее предположение. Он считает, что цены на нефть поднимутся, но этот рост останется в рамках уровня инфляции.