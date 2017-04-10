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Экономика

Москва отчитала ОПЕК за цену на нефть

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Россия разочарована промежуточными итогами сделки с Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Окончательные выводы еще не сделаны, но ссылка на договоренность отсутствует в прогнозе Минэкономразвития на вторую половину 2017 года.
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Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что рост цен на нефть в результате сделки с ОПЕК оказался меньше желаемого: Россия рассчитывала на 60 долларов за баррель. Однако соглашение между нефтедобывающими странами было правильным, поскольку позволило стабилизировать мировые цены на черное золото, добавил он.

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При заключении сделки Россия – ОПЕК планировалось, что сокращение нефтедобычи будет продолжаться до тех пор, пока уровень коммерческих запасов черного золота не снизится до средних значений за последние пять лет. Цель оказалась недостижимой из-за американских компаний, наращивающих добычу сланцевой нефти.

Также у нефтяников имелись планы по росту добычи в 2017 году, которые в итоге были сдвинуты на второе полугодие. Если сделка будет продлена, их придется изменить, что приведет к ухудшению экономики проектов. Кроме того, выгода от сделки сомнительна из-за неожиданно высоких значений курса рубля, пишет "Коммерсантъ".


Следующее заседание Организации стран – экспортеров нефти состоится в конце мая в Вене. По некоторым данным, на встрече будет обсуждаться возможность продления соглашения о сокращении добычи черного золота.

В конце 2016 года государства – члены ОПЕК согласовали ограничение добычи нефти на 0,6 миллиона баррелей в сутки. К договоренности присоединились Россия и несколько других стран. На фоне достигнутого консенсуса цена на нефть начала расти. Стоимость барреля черного золота североморской марки Brent колеблется в районе 55 долларов. 

Автор: Иван Поляков10 апреля 2017, 11:33

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