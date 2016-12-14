Нефть готова взлететь в цене до 100 долларов за баррель

Цена на черное золото может превысить уровень в 90 долларов за баррель уже в ближайшие пару лет. Однако для реализации этого сценария необходим ряд условий, главное из которых – соблюдение производителями нефти достигнутых договоренностей по сокращению ее добычи.

О том, что цена на черное золото может стремительно пойти вверх, заявил глава аналитического отдела Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хорхе Леон, слова которого приводит "Газета.ру". Впрочем, отметил он, речь идет о долгосрочной перспективе, а в 2017 году наиболее вероятной окажется цена в диапазоне от 50 до 60 долларов за баррель. В то же время аналитик отметил, что никаких реальных альтернатив нефти и газу не следует ожидать до 2040 года, а это значит, что спрос на черное золото будет поддерживаться, что дает шансы на рост его стоимости.

В свою очередь глава аналитического управления Фонда экономической безопасности Александр Пасечник заявил, что цена на нефть может достигнуть уровня в 90-100 долларов уже в 2018 году. Однако для этого требуется соблюдение ряда условий. Во-первых, отмечает эксперт, необходимо продление действия договора между странами – производителями нефти о сокращении объема ее добычи. Дефицит черного золота естественным образом подстегнет цены к росту, тогда как избыточное предложение на мировом рынке будет тянуть их вниз.

Кроме того, заявил Пасечник, свою роль будет играть экономическая ситуация в Китае, который является крупнейшим в мире потребителем черного золота, а также энергетическая политика США.

Ранее страны – члены ОПЕК достигли соглашения об ограничении добычи нефти на 0,6 миллиона баррелей в сутки. К договоренности присоединилась Россия и несколько других нефтедобывающих стран. На фоне достигнутого консенсуса цена на нефть начала расти.





При этом рубль значительно укрепил свои позиции по отношению к доллару и евро. На четверг установленный Центробанком курс доллара составил 60,8079 рубля, евро – 64,7543.



