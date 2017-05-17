Первый канал научил экономных россиян питаться на помойках

В эфире Первого канала ведущие программы "Доброе утро" рассказали о необычном способе экономии. Один из сюжетов – о москвичах, которые питаются на помойке, "не тратя деньги на еду".

Герои сюжета – москвичи Даниил и Арина, они уже несколько лет "не тратят деньги на еду". "Молодая пара – фриганы. Питаются тем, что найдут на мусорке", – сообщил ведущий. В сюжете есть момент: молодой человек находит в мусорном контейнере упакованную булочку. "Вот тебе и еда! Ну смотрите, плесени нету", – заявил Даниил.

Примечательно, что пара экономит не только на пище. "Ребята оба зарабатывают, но деньги тратят только на поездки и съем квартиры", – отметил диктор. В частности, даже стильная одежда у ребят – "найденная или подаренная".

"Есть очень много всяких бесплатных барахолок", – рассказала Арина. "Есть "обменники", есть такая штука, называется "фримаркет", куда люди приносят вещи, которые они уже не носят", – добавила она.

Между тем в сюжете рассказали, на чем еще можно сэкономить живя в столице. "Бесплатно можно и подстричься. Некоторые студии красоты для своих учеников набирают моделей. Объявления размещают в соцсетях", – сообщили в эфире.

Информацию о бесплатном предоставлении услуг можно найти в интернете. Также авторы программы рекомендуют пользоваться городской сетью Wi-Fi и сайтами бесплатных объявлений. "Подаренный" велосипед, говорится в сюжете, поможет сэкономить на общественном транспорте.