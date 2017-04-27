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Lifestyle

Как бесплатно путешествовать по Швейцарии

Фото: Andreas Rentz/Gettyimages.ru
Великолепная природа, горы и чистейший воздух. Сплетение культур, архитектура уютных городков и активный шопинг. Все это про Швейцарию. В стране очень высокий уровень жизни, но это совсем не значит, что и туризм должен быть слишком дорогим.
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Dni.Ru делятся лайфхаками о том, как можно сэкономить, путешествуя по Швейцарии.

Во всей Швейцарии бесплатный общественный транспорт. Туристы, проживающие в отеле любой категории в Люцерне, Женеве, Берне, кантоне Тичино, Базеле, Монтре Ривьере, при заселении получают именную транспортную карточку, действующую на протяжении всего проживания в гостинице. Она дает право бесплатного проезда на всем городском общественном транспорте

Фото: GLOBAL LOOK press/Olaf Kr?ger

Бесплатный билет до города также полагается всем туристам, прилетающим в международный аэропорт Женевы. Проездной выдается в автомате в зале получения багажа. Билет действует 80 минут, и позволяет бесплатно доехать от аэропорта на поезде и воспользоваться общественном транспорте в Женеве. Этого времени хватит, чтобы добраться до любой гостиницы города.

Еще по всей Швейцарии действует "волшебный проездной" – Swiss Travel Pass. Его конечно надо купить, но этот тревел-пасс дает право пользоваться всем общественным транспортом страны, включая поезда и панорамные поезда, водные виды транспорта на озерах, почтовые автобусы, общественный транспорт в городах, плюс горные поезда на Риги, Пилатус и Шинниге Платте. Помимо этого, проездной дает право бесплатного прохода в более 500 музеев страны!

Фото: Harold Cunningham/Gettyimages.ru

Любители романтических поездок по городу на велосипеде оценят еще одну бесплатную опцию. Некоторые отели в городах и на курортах дают двухколесные средства передвижения напрокат без взимания какой-либо платы.

Еще в Швейцарии можно совершенно бесплатно попробовать местные гастрономические специалитеты. Например, винодельни регулярно устраивают Дни открытых дверей, на которых угощают всех гостей своим вином. А на фермерских рынках, которые проходят обычно два раза в неделю (в разных городах по-разному), всегда дают попробовать сыры, вяленые колбасы, хлеб и другую продукцию региональных производителей. Это маленький, но очень приятный бонус.

Фото: GLOBAL LOOK press/Daniel B?rtschi

В крупных городах бесплатно можно получить и духовную пищу. Например, посещение художественного музея Kunstmuseum в Базеле каждые вторник, среду, пятницу и субботу с 17 до 18.00, а также каждое первое воскресенье месяца с 10 до 18 – бесплатно! Предложение хоть и не распространяется на специальные выставки, но постоянную экспозицию посмотреть все равно стоит. А в Цюрихе можно бесплатно полюбоваться работами Марка Шагала – пять витражей о сотворении мира и земной жизни Иисуса Христа украшают церковь Фраумюнстер.

Приятные бонусы швейцарцы приготовили и для отдыхающих на курортах страны. Например, дети до 12 лет обычно проживают в одном номере с родителями бесплатно.

Фото: GLOBAL LOOK press/Zueger, E

Кроме того, маленьким отдыхающим положены бесплатные ски-пассы для детей на множестве горнолыжных курортов. А на некоторых курортах работают горнолыжные школы для детей до 12 лет бесплатная в течение всего сезона. Более того, дети до 16 лет путешествуют по стране общественным транспортом бесплатно при наличии swiss travel pass хотя бы у одного из родителей.

Хотите сэкономить на гостинице во время путешествия – изучите специальные предложения отелей. Они регулярно устраивают акции "3 ночи по цене 2", "7 ночей по цене 6". Чаще всего их устраивают в городских гостиницах на уик-энд, а на курортах наоборот – в будни.

Фото: GLOBAL LOOK press/Daniel B?rtschi/http

За чистотой воды в Швейцарии очень серьезно следят, поэтому здесь не нужно тратить деньги на бутилированную воду. Местные жители спокойно пьют ее из-под крана дома и из любых уличных фонтанчиков.

Автор: Василий Ручкин27 апреля 2017, 16:27

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