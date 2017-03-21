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Здоровье

Дешевые аналоги дорогих лекарств от простуды

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В Роспотребнадзоре объявили, что сезон гриппа подходит к концу, однако переменчивая погода способствует простудным заболеваниям в первый месяц весны. В этой связи Dni.Ru решили помочь тем, кто стал жертвой ОРВИ и ОРЗ, но не хочет тратить половину зарплаты на лекарства.
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В социальных сетях появилось множество разнообразных таблиц, в которых приведены дешевые аналоги дорогих лекарственных средств для лечения гриппа и ОРВИ. Проблема в том, что такого рода советы даются непрофессионалами, игнорирующими, например, отсутствие в препарате важных вспомогательных веществ. Порой рекомендации в Интернете верны, однако реальная разница в цене между лекарством и его аналогом несущественна.

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Генеральный директор аптечной сети "Феола" Ольга Ферова рассказала Dni.Ru, что в оригинальных препаратах, помимо действующего вещества, могут быть и вспомогательные, снижающие, например, риск возникновения побочных эффектов. "В аналоге этих веществ может не быть для их удешевления. Но по химической формуле совпадает", – пояснила она.

В свою очередь, эксперт по медицинскому маркетингу, кандидат медицинских наук Олег Белый отметил, что помимо оригинальных лекарств, в аптеках продается множество генерических препаратов, практически идентичных по составу. Он подчеркнул, что ученый, запатентовавший полезную молекулу, некоторое время имеет исключительное право на получение от своего открытия максимальной прибыли.

"Прошло 15-20 лет, и сроки патентной защиты этой молекулы исчерпались. И стоит в очереди ряд компаний, которые производят генерические аналоги. Их задача – сделать примерно такую же таблетку и в лаборатории химикам показать, что у них примерно такой же препарат, в котором примерно такой же процент действующего вещества", – пояснил Олег Белый. "Они не проходят существенных проверок. Вот эти компании говорят – мы почти такие же, но покупайте нас", – заявил кандидат медицинских наук. В связи с этим на рынке появилось множество идентичных препаратов по совершенно разным ценам.

Отметим, что на стоимость лекарства может повлиять и его форма выпуска. "Скажем, таблетка растворяется в желудке и наносит ему какой-то вред. Чтобы этого не было, делают капсюль, который растворяется только в кишечнике", – пояснила Ольга Ферова.

Все лекарства от простуды различаются по симптомам, с которыми они борются – это жаропонижающие и противовоспалительные препараты, а также лекарства от кашля. Медики выделяют антигистаминные и сосудосуживающие средства, устраняющие отек слизистой оболочки носа и сокращающие число выделений. И у каждого типа лекарства есть оригинальные средства или дешевые аналоги.

Известное противовоспалительное средство Нурофен (120 рублей) можно заменить таблетками Ибупрофена (15 рублей). Примечательно, что в основе дорогого лекарства содержится аналогичное действующее вещество, ибупрофен. По сути, аналог не менее эффективен, хотя и лишен ряда вспомогательных веществ.

Похоже дела обстоят и с жаропонижающими средствами. В основе лекарств вроде Фервекса (300 рублей) и Терафлю (350 рублей) лежит действующее вещество парацетамол, таблетки которого можно найти в аптеке даже за шесть рублей. Также активным веществом в лечебных порошках является аскорбиновая кислота, которую также можно купить в таблетках за 20 рублей.

"Я сам пью простой советский Цитрамон (30 рублей), там и аспирин, и парацетамол", – рассказал Олег Белый. "Фервекс – это психотерапия, не может же таблетка за два рубля вылечить, надо купить хотя бы за тридцать. Скучно, делать нечего, хочется сладенькую водичку пить с каким-то ароматом, так что давайте Фервекс", – считает эксперт.

Действующим веществом популярного лекарства от кашля Лазолван в таблетках или в виде сиропа (250 рублей) является Амброксол. Его можно приобрести в тех же формах выпуска (50 рублей).

На устранении заложенности носа и освобождении дыхательных путей сильно сэкономить не получится. Тем не менее, в лечении помогают не только капли Длянос (80 рублей) и Ксимелин (150 рублей), но и их более дешевый аналог Галазолин (50 рублей). Все три лекарственных средства основаны на 0,05% и 0,1% растворах ксилометазолина.

Добавим, что важным компонентом системного лечения простудных заболеваний являются иммуностимулирующие средства. Наиболее распространенными являются Гриппферон (300 рублей), Имудон (600 рублей) и Амиксин (750 рублей). В этом случае не менее эффективным окажется прием растительных препаратов, таких как экстракт эхинацеи (50 рублей).

В заключение отметим, что не стоит забывать и о традиционных методах лечения гриппа и ОРВИ. При простуде полезно пить чай с малиной и отвары трав, есть цитрусовые и использовать горчичники, если у вас нет температуры.

Фото: Dni.Ru
Автор: Константин Улюкаев21 марта 2017, 21:55

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