Как накопить на ремонт
Есть практичный путь – всего 7 шагов. Непростых, требующих точного расчета, измеренных практикой. Вооружимся здравым смыслом и калькулятором, вместо того, чтобы идти в банк за кредитом.
Шаг 1. Начните с планирования
Четко определите, какой ремонт и в каком объеме вам нужен. Замерьте все поверхности, которые наметили отремонтировать, вместе со всеми закоулками, чтобы не было непредвиденных работ впоследствии. Зафиксируйте все площади и размеры.
Обзаведитесь дизайн-проектом. Он поможет вам сделать будущую компоновку квартиры, с которой вы точно будете знать, что изменить в конструкции помещений, как расставить технику и мебель.
Преимущества дизайн-проекта с точки зрения экономии:
Заказ дизайн-проекта в профессиональной студии стоит недешево, но даже в этом случае вы выигрываете. Можно сделать дизайн-проект самостоятельно, с помощью компьютерной программы, например, "Дизайн интерьера 3D". Программы попроще: Planner 5D, IKEA Home Planner, Google ScketchUp, Sweet Home 3D; более сложные – 3D Max, ArchiCAD. Некоторые программы предлагают готовые решения, ваша задача сводится к редактированию.
От чего отказаться в дизайн-проекте
На чем не стоит экономить
Шаг 2. Подготовьте смету
На основе дизайн-проекта составьте примерную смету. Основную ее часть по стоимости займут материалы – черновые и отделочные. Все будущие затраты сгруппируйте: стоимость услуг строительной бригады/фирмы, черновые строительные материалы, отделочные материалы, сантехника, мебель, освещение, техника, декор, доставка и разгрузка, непредвиденные расходы. Посчитайте, как можно в каждой группе оптимизировать расходы.
Пример: отделочные материалы
Поинтересуйтесь у ближайшего окружения, кто делал ремонт. Наверняка остались лишние материалы. Напишите также пост в соцсетях о том, что вам нужно. Посмотрите строительные форумы, где люди часто предлагают бесплатно то, что у них осталось от ремонта. Все пойдет в дело, дизайн-проект поможет найти место их применения.
Определите окончательную сумму. Здесь нужно заручиться помощью профессионалов. Вызовите замерщиков от нескольких фирм, обычно это бесплатная услуга. Послушайте, как они ведут расчет, сравните их подходы, чтобы присмотреться к будущим исполнителям. Например, цены на основные расходные материалы некоторые подрядчики называют ниже, чем у других, но если вы поинтересуетесь ценами на "мелочи" (шурупы, петли, доборы для дверей, ручки и так далее), то можете обнаружить превышение стоимости в разы.
Наконец вы определили, например, что вам нужны для ремонта с учетом всех экономящих шагов 680 тысяч рублей.
Шаг 3. Проанализируйте свои возможности
Начинать ремонт, не имея уверенности, что к сроку найдется необходимая сумма – провальный вариант. Из-за нехватки денег может возникнуть пауза, строители уйдут на другой объект, а вы будете бесконечно ждать продолжения работ. Поэтому посчитайте, за какое время вы можете накопить требуемую сумму. Сначала определите, сколько вы сможете откладывать в месяц на ремонт по классической формуле 10+50+100, а именно: сложите 10% от общего дохода семьи, 50% от дополнительных поступлений (премия, приработок), 100% от всех скидок, которые вы получаете в торговых точках.
Эти деньги, по мнению экономистов, могут быть отложены без ущерба для качества жизни любой семьей, кроме малоимущих.
Если полученная сумма кажется вам незначительной, включите режим экономии для трат, создающих комфорт. Составьте их список и подумайте, от чего вы можете отказаться в первую очередь.
Примеры: экономим на приятных мелочах
Например, вы определили, что сможете таким образом откладывать в месяц по 35 000 руб.
Далее расчет пойдет так: умножьте полученную сумму на количество месяцев, в течение которых необходимо сделать ремонт. Например, вы хотите приурочить общий ремонт к тому времени, когда ребенок пойдет в первый класс, ведь все равно нужно готовить для него рабочее место. До начала ремонта у вас есть 11 месяцев. 35 000 руб. х11= 385 000 руб.
Часто бывает, что на ремонт уже отложена некоторая сумма (предположим, это 130 000 руб. – накопления, подарок, помощь родителей), прибавьте ее к сумме ожидаемой экономии. 385 000 руб. + 130 000 руб. = 515 000 руб.
Вычтите это из суммы общих трат. 680 000 руб. – 515 000 руб.= 165 000 руб.
Итак, остается еще 165 000 руб. Где их взять? Считаем дальше.
Шаг 4. Ищите исполнителя с рассрочкой
Если не спешить, то можно найти хорошую бригаду, предлагающую услуги с рассрочкой. Оформляется это без участия банка, через письменный нотариальный договор. Это даст вам еще несколько месяцев, чтобы пополнить бюджет ремонта. Вы оплатите стройматериалы, а за работу будете отдавать по частям.
Более надежный путь – воспользоваться услугами банка-партнера выбранной фирмы. Финансовые партнеры строительных компаний дают беспроцентную рассрочку с целевой установкой на ремонт и на конкретную сумму.
Шаг 5. Заработайте на хламе
Некоторым удается до четверти стоимости ремонта окупить распродажей лишних вещей. Что-то продадите за копейки, а что-то принесет существенный доход.
Оцените все – мебель, гаджеты, технику, посуду, сувениры, одежду, декор. Задайте вопрос:
Если выяснится, что от вещи никакой пользы нет, что за последние полгода ею никто не пользовался, или ее негде разместить, вывод один – избавьтесь от нее.
Электроплиты и стиральные машины можно сдать приемщикам металла. В некоторых предметах бытовой техники есть цветные металлы. Например, под неказистым корпусом старой газовой горелки находится медный теплообменник – ценный элемент.
Примеры: где продать ненужное
Шаг 6. Поищите дополнительные источники экономии
Еще раз пересмотрите сметы и подумайте, какие работы вы можете сделать сами. Это могут быть как отделочные работы, так и изготовление мебели, декора.
На формат "сделай сам" – DIY (Do-It-Yourself), работает мощная индустрия. В гипермаркетах можно купить полный набор для любых ремонтных работ, ремесла и рукоделия. В Интернете найдутся обучающие ролики, пошаговые инструкции для самого неискушенного мастера.
Но будьте реалистами. Оцените свои навыки и посчитайте, сколько времени вы затратите на ремонтные работы и сэкономите ли в итоге на этом. Возможно, вы больше заработаете, имея приработок по своей специальности. Не стоит также ради ремонта жертвовать своим здоровьем. Если вы не будете высыпаться, а трудовые усилия по ремонту будут слишком тяжелыми для вас, то на несколько месяцев вас не хватит.
Обратите внимание на другие источники экономии:
Например, приобретенные по стоковой цене элитные обои, которые продаются даже не рулонами, а метрами, можно потратить на декорирование стен, делая фрагменты и обрамляя их молдингами. Основной фон стены можно тогда создать бюджетными однотонными обоями или покраской недорогой водоэмульсионкой.
Обоями также можно оклеить межкомнатную дверь вместо покупки новой. Покрытые грунтовкой и лаком, они вполне могут достоять до тех времен, когда появятся деньги на новую дверь.
Ну и, конечно, можно клеить обои в стиле "пэчворк". Здесь пойдут в дело даже небольшие кусочки.
Шаг 7. Выберите надежный способ хранения денег
Это поможет справиться с такой удивительной особенностью денег, как текучесть. Выбор зависит от того, насколько вы неколебимы в своих устремлениях накопить.
Дома
Если ничто не может соблазнить вас на траты не по назначению. Потраченное, как правило, уже не вернуть.
На накопительном счету
Создайте счет в банке с автоматическим перечислением со своей карты.
У родителей
В случае, если вы не можете устоять перед искушениями. Например, раскошеливаетесь в порыве гостеприимства перед друзьями.
На банковском депозите
Оптимально на 4 месяца, чтобы не сказалась инфляция. Чтобы частично ее компенсировать, можно открыть банковский вклад.
Выводы
Квартиру или дом вполне можно отремонтировать без банковского кредита и за реальный срок, если дружить с калькулятором.
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