Как накопить на ремонт

Осыпается штукатурка, старая плитка надоела, обои выцвели, интерьер устарел. В таких условиях сохранять душевное спокойствие трудно, но что делать, если денег нет.

Есть практичный путь – всего 7 шагов. Непростых, требующих точного расчета, измеренных практикой. Вооружимся здравым смыслом и калькулятором, вместо того, чтобы идти в банк за кредитом.

Шаг 1. Начните с планирования

Четко определите, какой ремонт и в каком объеме вам нужен. Замерьте все поверхности, которые наметили отремонтировать, вместе со всеми закоулками, чтобы не было непредвиденных работ впоследствии. Зафиксируйте все площади и размеры.

Обзаведитесь дизайн-проектом. Он поможет вам сделать будущую компоновку квартиры, с которой вы точно будете знать, что изменить в конструкции помещений, как расставить технику и мебель.

Преимущества дизайн-проекта с точки зрения экономии:

вы сможете более точно рассчитать объем необходимых материалов, так как все детали ремонта будут зафиксированы наглядно;

более реально можно будет прикинуть и стоимость ремонта, выбрав оптимальные конструкторские решения и материалы;

вы спасете себя от переделок, неизбежных при отсутствии проекта;

вы получите удобное жилое пространство с розетками около осветительных приборов, а не за диванами, с выходами труб на нужной высоте для санузла и многими другими мелочами, которые трудно предусмотреть, когда ремонт делается "вслепую".

Заказ дизайн-проекта в профессиональной студии стоит недешево, но даже в этом случае вы выигрываете. Можно сделать дизайн-проект самостоятельно, с помощью компьютерной программы, например, "Дизайн интерьера 3D". Программы попроще: Planner 5D, IKEA Home Planner, Google ScketchUp, Sweet Home 3D; более сложные – 3D Max, ArchiCAD. Некоторые программы предлагают готовые решения, ваша задача сводится к редактированию.

От чего отказаться в дизайн-проекте

От стилей, требующих дорогих интерьерных решений (например, традиционная классика с ее натуральными отделочными материалами и сложным декором). Среди современных стилей есть менее затратные – лофт и скандинавия.

От сложных конструкций (например, многоуровневые потолки), так как это дорого.

От слишком модных элементов, которые через 5-6 лет надоедят, выйдут из моды и вам захочется их поменять.

От кричащих цветов и фактур стен, напольных покрытий, это позволит в дальнейшем освежать дизайн только элементами декора.

От дорогих финишных отделочных материалов. Можно заменить их полностью или частично качественными аналогами: натуральный паркет – ламинатом, дорогие обои – бюджетными или интерьерной краской, гипсокартон – фанерой. Кстати, этот материал годится на многое: мебель, декоративные панно, стены, перегородки, потому что фанеру можно красить, тонировать, покрывать лаком.

От дорогих элементов в коллекциях плитки – бордюров и декоративных вставок. Их с успехом заменят зеркала и потолочные карнизы. Сочетайте плитку с интерьерной краской.

От точечных светильников, если для этого нужно специально делать подвесной потолок.

На чем не стоит экономить

На "черновых работах" по подготовке стен, потолка и пола. Это основание, без которого невозможен хороший результат.

На напольных покрытиях. Если выбираете между плиткой и керамогранитом, остановитесь на последнем, он долговечнее и прочнее. Если речь идет о ламинате – приобретайте материал не ниже 32 класса.

На инженерных коммуникациях.

Шаг 2. Подготовьте смету

На основе дизайн-проекта составьте примерную смету. Основную ее часть по стоимости займут материалы – черновые и отделочные. Все будущие затраты сгруппируйте: стоимость услуг строительной бригады/фирмы, черновые строительные материалы, отделочные материалы, сантехника, мебель, освещение, техника, декор, доставка и разгрузка, непредвиденные расходы. Посчитайте, как можно в каждой группе оптимизировать расходы.

Пример: отделочные материалы

Поинтересуйтесь у ближайшего окружения, кто делал ремонт. Наверняка остались лишние материалы. Напишите также пост в соцсетях о том, что вам нужно. Посмотрите строительные форумы, где люди часто предлагают бесплатно то, что у них осталось от ремонта. Все пойдет в дело, дизайн-проект поможет найти место их применения.

Разноцветная плитка – это будущий кухонный фартук, который может оказаться интереснее однотонной коллекции из гипермаркета.

Краска разного цвета – сделайте на фоне сдержанных тонов комнаты акцентные стены более яркого цвета. Модно и эффектно. Краской другого цвета можно выкрасить ниши, полки, двери.

Нашлись бабушкины обои в гараже – прекрасно, одну комнату можно оформить в ретро-стиле или сделать ретро-панно.

Определите окончательную сумму. Здесь нужно заручиться помощью профессионалов. Вызовите замерщиков от нескольких фирм, обычно это бесплатная услуга. Послушайте, как они ведут расчет, сравните их подходы, чтобы присмотреться к будущим исполнителям. Например, цены на основные расходные материалы некоторые подрядчики называют ниже, чем у других, но если вы поинтересуетесь ценами на "мелочи" (шурупы, петли, доборы для дверей, ручки и так далее), то можете обнаружить превышение стоимости в разы.

Наконец вы определили, например, что вам нужны для ремонта с учетом всех экономящих шагов 680 тысяч рублей.

Шаг 3. Проанализируйте свои возможности

Начинать ремонт, не имея уверенности, что к сроку найдется необходимая сумма – провальный вариант. Из-за нехватки денег может возникнуть пауза, строители уйдут на другой объект, а вы будете бесконечно ждать продолжения работ. Поэтому посчитайте, за какое время вы можете накопить требуемую сумму. Сначала определите, сколько вы сможете откладывать в месяц на ремонт по классической формуле 10+50+100, а именно: сложите 10% от общего дохода семьи, 50% от дополнительных поступлений (премия, приработок), 100% от всех скидок, которые вы получаете в торговых точках.

Эти деньги, по мнению экономистов, могут быть отложены без ущерба для качества жизни любой семьей, кроме малоимущих.

Если полученная сумма кажется вам незначительной, включите режим экономии для трат, создающих комфорт. Составьте их список и подумайте, от чего вы можете отказаться в первую очередь.

Примеры: экономим на приятных мелочах

Услуги маршрутных и обычных такси замените проездным на общественном транспорте.

Откажитесь от ужинов в ресторанах и ежедневной чашечки кофе в кафетерии.

Глянцевые журналы, бестселлеры, DVD – фильмы покупайте только в случае крайней необходимости.

Скажите "нет" импульсивным покупкам дешевле 150 руб.

Например, вы определили, что сможете таким образом откладывать в месяц по 35 000 руб.

Далее расчет пойдет так: умножьте полученную сумму на количество месяцев, в течение которых необходимо сделать ремонт. Например, вы хотите приурочить общий ремонт к тому времени, когда ребенок пойдет в первый класс, ведь все равно нужно готовить для него рабочее место. До начала ремонта у вас есть 11 месяцев. 35 000 руб. х11= 385 000 руб.

Часто бывает, что на ремонт уже отложена некоторая сумма (предположим, это 130 000 руб. – накопления, подарок, помощь родителей), прибавьте ее к сумме ожидаемой экономии. 385 000 руб. + 130 000 руб. = 515 000 руб.

Вычтите это из суммы общих трат. 680 000 руб. – 515 000 руб.= 165 000 руб.

Итак, остается еще 165 000 руб. Где их взять? Считаем дальше.

Шаг 4. Ищите исполнителя с рассрочкой

Если не спешить, то можно найти хорошую бригаду, предлагающую услуги с рассрочкой. Оформляется это без участия банка, через письменный нотариальный договор. Это даст вам еще несколько месяцев, чтобы пополнить бюджет ремонта. Вы оплатите стройматериалы, а за работу будете отдавать по частям.

Более надежный путь – воспользоваться услугами банка-партнера выбранной фирмы. Финансовые партнеры строительных компаний дают беспроцентную рассрочку с целевой установкой на ремонт и на конкретную сумму.

Шаг 5. Заработайте на хламе

Некоторым удается до четверти стоимости ремонта окупить распродажей лишних вещей. Что-то продадите за копейки, а что-то принесет существенный доход.

Оцените все – мебель, гаджеты, технику, посуду, сувениры, одежду, декор. Задайте вопрос:

приносит ли эта вещь пользу и насколько;

есть ли у вас что-нибудь равнозначное этой вещи, что приносит больше пользы;

если вы оставляете эту вещь, то где она будет стоять/лежать;

сколько времени эта вещь не используется.

Если выяснится, что от вещи никакой пользы нет, что за последние полгода ею никто не пользовался, или ее негде разместить, вывод один – избавьтесь от нее.

Электроплиты и стиральные машины можно сдать приемщикам металла. В некоторых предметах бытовой техники есть цветные металлы. Например, под неказистым корпусом старой газовой горелки находится медный теплообменник – ценный элемент.

Примеры: где продать ненужное

в "IRR" – популярный ресурс, особенно в крупных городах;

на Avito – активное место продаж с большим количеством участников;

через Youla – новый сайт для купли/продажи между живущими рядом;

на региональных форумах – самый выигрышный вариант;

в соцсетях – специальные группы – "барахолки".





Шаг 6. Поищите дополнительные источники экономии

Еще раз пересмотрите сметы и подумайте, какие работы вы можете сделать сами. Это могут быть как отделочные работы, так и изготовление мебели, декора.

На формат "сделай сам" – DIY (Do-It-Yourself), работает мощная индустрия. В гипермаркетах можно купить полный набор для любых ремонтных работ, ремесла и рукоделия. В Интернете найдутся обучающие ролики, пошаговые инструкции для самого неискушенного мастера.

Но будьте реалистами. Оцените свои навыки и посчитайте, сколько времени вы затратите на ремонтные работы и сэкономите ли в итоге на этом. Возможно, вы больше заработаете, имея приработок по своей специальности. Не стоит также ради ремонта жертвовать своим здоровьем. Если вы не будете высыпаться, а трудовые усилия по ремонту будут слишком тяжелыми для вас, то на несколько месяцев вас не хватит.

Обратите внимание на другие источники экономии:

Закупайте материалы большими партиями – доставка будет бесплатной.

Запланируйте ремонт на "мертвый сезон" (зима-весна), цены на услуги строителей и материалы могут быть в полтора раза ниже, чем летом.

Скооперируйтесь с соседями, делающими ремонт. Если вместе заказать, например, машину для вывоза мусора, то ЗИЛ-пятитонник на двоих выйдет почти вдвое дешевле, чем ГАЗель на 1,5 тонны, которую вы закажете для себя одного.

Большинство материалов можно, без ущерба для качества ремонта, заменить отечественными марками вместо импортных (шпатлевку, клей, наливные полы, грунтовку, лаки, краски и др.).

Воспользуйтесь стоковыми коллекциями стройматериалов: обоев, плитки, ламината. Это могут быть остатки коллекции, партии, выставочные образцы, снятые с производства марки. Разница в цене ощутимая – в разы.

Например, приобретенные по стоковой цене элитные обои, которые продаются даже не рулонами, а метрами, можно потратить на декорирование стен, делая фрагменты и обрамляя их молдингами. Основной фон стены можно тогда создать бюджетными однотонными обоями или покраской недорогой водоэмульсионкой.

Обоями также можно оклеить межкомнатную дверь вместо покупки новой. Покрытые грунтовкой и лаком, они вполне могут достоять до тех времен, когда появятся деньги на новую дверь.

Ну и, конечно, можно клеить обои в стиле "пэчворк". Здесь пойдут в дело даже небольшие кусочки.

Шаг 7. Выберите надежный способ хранения денег



Это поможет справиться с такой удивительной особенностью денег, как текучесть. Выбор зависит от того, насколько вы неколебимы в своих устремлениях накопить.

Дома Если ничто не может соблазнить вас на траты не по назначению. Потраченное, как правило, уже не вернуть. На накопительном счету Создайте счет в банке с автоматическим перечислением со своей карты. У родителей В случае, если вы не можете устоять перед искушениями. Например, раскошеливаетесь в порыве гостеприимства перед друзьями. На банковском депозите Оптимально на 4 месяца, чтобы не сказалась инфляция. Чтобы частично ее компенсировать, можно открыть банковский вклад.

Выводы

Квартиру или дом вполне можно отремонтировать без банковского кредита и за реальный срок, если дружить с калькулятором.

Главные "подсказки" экономии содержатся в дизайн-проекте.

С токовыми бывают не только вещи, но и стройматериалы.

Освобождаясь от ненужных вещей, можно и заработать.

DIY для человека с начальными мастеровыми навыками – источник реальной экономии.



