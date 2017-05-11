С россиян берут аналог налога на малодетность

Оказывается, в Налоговом кодексе России уже существует сбор на малодетность. А граждане, не имеющие детей, и вовсе платят 1,5 тысячи рублей в месяц.

Россияне платят "налоговый вычет на детей". На эту сумму семьи с детьми могут уменьшить размер подоходного налога, а вот бездетные граждане этого лишены.

"Разница между льготой и полной суммой НДФЛ и есть искомый "налог на малодетность", – сообщает Life.ru. При этом всякая бездетная семья его платит, хотя многие даже не подозревают об этом.

По данным Росстата, средняя зарплата россиянина – 36,2 тысячи рублей. Так, с бездетных супругов с месячным доходом в 72,4 тысячи рублей в казну государства спишут 9 412 рублей в виде подоходного налога. Вместе с тем для семьи с тремя детьми эта сумма составит 7 904 рубля – на 1500 рублей меньше.

Напомним, ранее директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект закона "О статусе многодетных семей". Это поможет решить демографические проблемы к 2030 году.

Как писали Dni.Ru, авторы инициативы предлагают ввести для бездетных (не по медицинским показаниям) или имеющих одного ребенка россиян специальный налог. Размер отчислений в госказну пока не определен.

В свою очередь российские политики раскритиковали законопроект. В частности, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина назвала его провокацией.