Путина просят ввести налог на малодетность

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов направил президенту России Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". Документ предусматривает поддержку этой группы населения.

В России 6,5% семей являются многодетными. Согласно законопроекту, они получат право на бесплатный земельный участок с коммуникациями. Кроме того, воспитание детей в таких семьях приравняют к трудовому стажу. А вот для граждан, бездетных не по медицинским показателям, и семей с одним ребенком хотят ввести налог. Его размер пока не определен.

Эксперты отнеслись к подобной инициативе скептически. Заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации Высшей школы экономики Андрей Коротаев уверен, что налог на малодетность не станет популярной мерой, сообщает газета "Известия". По его мнению, реализовать эту идею невозможно, к тому же она не повысит рождаемость, а только вызовет негативную реакцию у бездетных граждан.

"Лучше прибегнуть к проверенным методам – например, к решению жилищных вопросов. Это работает", – отметил Коротаев. Налог на малодетность специалист видит лишь в формате пилотного проекта в одном из субъектов: при хорошем результате его можно будет рассмотреть на федеральном уровне.

В целом документ предполагает целый комплекс мер по поддержке многодетных семей, которых в России насчитывается 1,5 миллиона. К 2030 году это позволит решить демографические проблемы в нашей стране.

Согласно концепции закона, многодетные семьи разделят на три категории – находящиеся на гособеспечении малоимущие, зажиточные и состоятельные. Ежемесячные выплаты будут зависеть от числа детей.

Семьи, в которых три-четыре ребенка, получат 25 тысяч рублей; те, у кого пять-семь отпрысков – 45 тысяч; имеющие восемь и более детей – 100 тысяч. Также предусмотрена поддержка в виде конкретных услуг и вещей, а уход за детьми может быть причислен к трудовому стажу.

Ряд мер коснется квартирного вопроса, в частности многодетным хотят предоставить право на проживание в передовых специализированных поселениях. Также законопроект предполагает комплексную поддержку многодетных отцов. Авторы документа считают необходимым создание в России Государственного фонда поддержки многодетных семей.