В России раскритиковали налог на малодетность

Российские политики раскритиковали законопроект о введении в стране налога на малодетность. В частности, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина назвала подобную инициативу провокацией.

"Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными", – подчеркнула сенатор. Она считает, что единственным путем для создания многодетных семей является дополнительная государственная поддержка – в зависимости от числа детей.

Мизулина отметила, что согласно российскому законодательству малодетность – это наличие одного ребенка или двух. "Я категорически против этой инициативы", – заявила она. "Введение налога на малодетность видится мне своего рода провокацией, ведь в том числе благодаря мерам государственной социальной политики последнего времени 60-70% рождений в некоторых российских регионах – это вторые дети. А сейчас нам предлагается обложить их налогом?" – цитирует сенатора РИА Новости.

В то же время председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что подобный законопроект, отправленный на рассмотрение президенту страны Владимиру Путину, принят не будет, передает НСН. Сенатор отметил, что автор инициативы предлагает обеспечить материальную поддержку многодетным семьям от 25 тысяч до 100 тысяч рублей, в зависимости от числа детей. Но в России, по словам Рязанского, уже существует подобная программа.

"Сказать, что мы не уделяем внимания многодетным семьям, – конечно, это не так", – подчеркнул политик.

"Есть и факторы поощрения моральные, установлены соответствующие награды, есть звания почетные... Государство поддерживает многодетные семьи в вопросах предоставления земли, жилья", – заключил он.

налог на малодетность?

хм...

знаю уже многих, кому надо доплачивать, чтобы только не размножались. — Сталкер (@ValBodin) 10 мая 2017 г.

Примечательно, что эта тема уже обсуждалась на заседании Московской городской думы, но сам документ в муниципальное заксобрание пока не поступил. По словам главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, инициатива будет рассмотрена при наличии весомых аргументов правительства. При этом сама депутат считает возможное установление налога на малодетность "неправильным".

"Этот налог был введен в советское время. Но в советское время все женились официально, сожителей было мало… Сейчас, я думаю, не очень правильно будет ввести такой налог", – сказала Плетнева.

тут предложили ввести налог на малодетность, я сейчас каааак взорвусь. — хейл (@TengoKavana) 10 мая 2017 г.

В ответ на критику со стороны депутатов и сенаторов автор инициативы, директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что противники его идеи хотят исчезновения России. "Вопрос ли это дискриминации, нарушения прав человека и так далее – на мой взгляд, это смешно", – заявил он. "Чайлдфри, те, кто хочет, чтобы страны не было через 50–70 лет, чтобы Россия и русские исчезли, могут начинать говорить про дискриминацию", – цитирует его Life.ru.

Налог на бездетность или малодетность существовал в СССР с 1941 года до распада Советского Союза — Кариночка Андреева (@karinochkaandre) 15 января 2013 г.

Напомним, Юрий Крупнов предлагает приравнять работу по воспитанию ребенка к трудовой деятельности и обеспечить многодетным семьям право на получение земли, а также ряда других льгот. При этом законопроект предусматривает введение налога на малодетность, размер которого, впрочем, не уточняется.