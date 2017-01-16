Раскрыты секреты "налога на тунеядцев"

Новый закон о тунеядстве может затронуть не только безработных граждан. С его помощью правительство России намерено легализовать людей, работающих "в тени".

В 2017 году правительство России планирует разработать несколько схем легализации людей, работающих неофициально. Предполагается, что "теневикам" придется самим за себя делать платежи в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Кроме того, это смогут делать их работодатели, в том числе и физические лица – в том случае, если работник трудится по найму в частном секторе, например, водителем или домработницей. Об этом сообщил "Российской газете" министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.



По словам чиновника, конкретные суммы ежегодных платежей в фонды для "теневиков" пока не рассчитывались. При этом расходы на медицинское страхование по линии ОМС обходятся регионам примерно в десять тысяч рублей за одного неработающего гражданина в год. "А для того, чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей", – добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что за соблюдением закона о тунеядстве будут следить местные власти. Как писали Dni.Ru, в распоряжение руководителей регионов поступят списки неработающих граждан. Местным администрациям также предоставят право самостоятельно расширять список льготных категорий населения, которые не коснется "налог на тунеядство". В таком случае руководству субъекта придется доплатить недостачу в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Напомним, речь идет о перспективе введения ежегодных платежей для людей, нигде официально не работающих и не зарегистрированных в статусе безработных. За таких граждан взносы в систему обязательного медицинского страхования платит регион. Между тем в настоящее время подоходный налог с минимальной зарплаты составляет 11,7 тысячи рублей в год.