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Экономика

Любимые игрушки российских миллиардеров

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Charisius
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты. В топ-100 вошли и десять российских миллиардеров, чье состояние совокупно оценивается в 460 миллиардов долларов. Какими дорогими игрушками владеют богачи, что дарят своим детям и как развивают свой внутренний мир – Dni.Ru представляют самые ценные приобретения толстосумов.
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Легко ли жить, когда твое состояние перевалило за миллиард долларов, когда у тебя есть дом, машина, яхта, самолет и даже остров в океане? Судя по счастливым лицам богачей – легко, а вот что они сами думают по этому поводу узнать не так уж просто: практически все российские миллиардеры – люди непубличные и откровенничают перед журналистами крайне редко.

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Тем не менее, в прессе регулярно появляется информация о том или ином приобретении очередного бизнесмена. Взять, к примеру Романа Абрамовича, бывшего губернатора Чукотки, а ныне владельца инвестиционной компании. Он в нынешнем рейтинге Forbes всего лишь на 12 месте (9,1 миллиарда долларов), но его яхты стали притчей во языцех еще несколько лет назад.

Абрамович владеет тремя судами люкс-класса, в западных СМИ их прозвали "флотом Абрамовича". Яхта Eclipse занимает второе место в списке самых длинных моторных яхт в мире. Судно имеет свою систему противоракетного обнаружения, две вертолетные площадки, танцпол, винный погреб, роскошный спа-центр, бассейн, и миниатюрную подводную лодку на борту.

Фото: Spencer Platt/Gettyimages.ru

Яхта Luna длиной 115 метров является самой крупной экспедиционной яхтой. Еще одна 50-метровая яхта Sussurro постоянно находится в Антибе и используется как судно сопровождения.

Дорогие корабли миллиардера, швартующиеся в портах мира, вызывают фурор среди отдыхающих и местных жителей. Туристам предлагают прокатиться к уникальным судам на катерах и устроить фотосессию.

Бизнесмен любит не только морские прогулки – Абрамовичу принадлежит самолет Boeing-767, известный как "Бандит" из-за характерной окраски. Он также владеет тремя вертолетами Eurocopter, которые обслуживают принадлежащие ему яхты.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ferrari

По земле Роман Аркадьевич передвигается на двух бронированных лимузинах Maybach стоимостью миллион фунтов стерлингов. В гараже Абрамовича также стоят и иногда выезжают на дороги Ferrari FXX (2,2 миллиона долларов), Bugatti Veyron, Maserati MC12 Corsa, Ferrari 360, модифицированный Porsche Carrera GT, мотоцикл Ducati и несколько коллекционных машин: Porsche 911 GT1, Mercedes Benz CLK GTR, Rolls Royce Corniche.

Еще Абрамович владеет английским футбольным клубом Chelsea, оценочная стоимость которого 1,6 миллиарда долларов. Но это уже – мелочи по сравнению с перечисленными богатствами предпринимателя.

Фото: Mike Hewitt/Gettyimages.ru

Спорт, а точнее, спортивный бизнес не обошел стороной и российского миллиардера Михаила Прохорова (13 место в рейтинге, состояние – 8,9 миллиарда долларов). У него есть масса занятных игрушек, включая спортивную команду, за которую он выложил 200 миллионов долларов. Это клуб Национальной баскетбольной ассоциации New Jersey Nets.

Некоторые из приобретений Прохорова действительно уникальны. Например, лыжный тренажер – симулятор, имитирующий ходьбу на лыжах в разных режимах. Миллиардер известен своей отчаянной смелостью. Однажды он снял видео, на котором выполняет головокружительные трюки на водном мотоцикле, а потом попросил знакомых киношников положить отснятый материал на музыку.

Есть у Прохорова и яхта, куда же без нее – дорогие суда стали своеобразным атрибутом миллиардеров. Palladium, конечно, не может тягаться с яхтой Романа Абрамовича, но тоже не лишена элементов роскоши. На ней есть джакузи, бассейн, зона для распития  коктейлей.

 Над внутренним футуристическим дизайном судна работало престижное британское бюро Michael Leach Design. В 2010 году яхта Михаила Прохорова была номинирована на почетную премию World Yachts Trophies. Palladium включили в подкатегорию "Инновации", но получила она награду за лучший дизайн.

Фото: GLOBAL LOOK press/TheYachtPhoto

Российский предприниматель Андрей Мельниченко, председатель комитета по стратегии "Еврохима" обладая личным состоянием 13,2 миллиарда долларов (9 место в российском рейтинге Forbes) является хозяином яхты с лаконичным названием "А", которую спроектировал дизайнер Филипп Старк. Уникальное название яхты возникло от первой буквы имен хозяев Андрея и его жены, Александры, бывшей сербской модели, которую называют самой красивой сербкой во всем мире. Необычная форма лодки может прорубить лед айсбергов, если возникнет такая необходимость, но также прекрасно подходит для круизов на Средиземном море.

Помимо яхты, приобретение личного самолета является главным критерием, отличающим по-настоящему богатого и влиятельного человека от просто состоятельного. Как известно, персональные авиалайнеры положены президентам и первым лицам государства. Быть в чем-то похожим на них – не самый плохой предмет подражания, особенно когда твой авиалайнер ничем не хуже, а в чем-то даже получше, чем у официальных государственных лиц.

Фото: кадр youtube.com

Сегодня в России зарегистрировано 158 реактивных бизнес-самолетов. Один из самых дорогих – у Алишера Усманова, основателя и основного акционера USM Holdings (5 место, 15,2 миллиарда долларов). Это Airbus ACJ340 стоимостью в 300 миллионов долларов, поражающи внутренним убранством и роскошью.

Более скромные запросы у "алюминиевого короля" России Олега Дерипаски (23 место, 5,1 миллиарда долларов). Он отдал предпочтение самолету Gulfstream V, изготовленному в США. Стоимость воздушного судна – 35 миллионов долларов США. Президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании "ЛУКойл" Вагит Алекперов (6 место, 14,5 миллиарда долларов) передвигается на частном самолете Bombardier Challenger 605.

Тяга к прекрасному тоже не чужда миллиардерам – они украшают свои дома произведениями искусства и антиквариатом. Покупают на аукционах картины,  старинную мебель и предметы интерьера. По причине того, что богачи ведут, как правило, закрытую жизнь и не пускают чужих в свои хоромы, сведений о художественных богатствах таких людей не так уж много.

Фото: Laurence Griffiths/Gettyimages.ru

Известно, что миллиардер Виктор Вексельберг, который основал в Шуваловском дворце Петербурга музей, содержащий более четырех тысяч экспонатов – ценнейших предметов искусства и картин. Особенного упоминания заслуживает выставленная в музее коллекция из девяти яиц Фаберже и картин Ренуара. Большую часть экспонатов Вексельберг передал из своей частной коллекции.

Российские миллиардеры не только пекутся о своем комфорте и живут в свое удовольствие. Они все занимаются благотворительной деятельностью и помогают детям, инвалидам и малоимущим. Меценатство всегда было в крови у русских богачей, не исключение и современные успешные предприниматели, заработавшие своим трудом миллиарды.

Фото: wikipedia.org

Любят миллиардеры и выразить свою любовь к ближним посредством широких жестов и безумно дорогих подарков. Роман Абрамович, к примеру, устроил недавно для своей средней дочери Софии настоящий рок-концерт, оплатив выступления двух групп Scouting for Girls и McBusted на дне рождения наследницы. А 2011 год семья Абрамовичей встречала на на острове Сент-Бартс в Карибском море. Туда были приглашен комик Бен Стиллер, который исполнил роль Санта-Клауса для годовалого Аарона Александра, сына российского бизнесмена и его жены Дарьи Жуковой. Кроме  Стиллера на остров заехали Деми Мур с Эштоном Катчером, актриса Сальма Хайек и группа Black Eyed Peas. На организацию вечеринки Абрамович потратил около семи с половиной миллионов долларов.

В 2008 году предприниматель Сергей Веремеенко подарил своей дочери 50% акций Центркомбанка. Сама Маргарита на телевизионном шоу заявила, что подарок отца стал для нее настоящим шоком.

Фото: wikipedia.org

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев не раз делал дорогие подарки дочери Екатерине. В 2013 году бизнесмен купил на имя дочери греческий остров Скорпиос с пристанью для яхт и вертолетной площадкой и соседний с ним остров Спарти. Подробности сделки тогда не разглашались, но, по предположением греческих СМИ, цена недвижимости составила около 100 миллионов долларов. В 1962 году владельцем Скорпиоса стал греческий миллиардер Аристотель Онассис, известный женитьбой на Жаклин Кеннеди, вдове убитого президента США.

20 апреля 2017, 21:50

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