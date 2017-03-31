Сбежавший из России миллиардер купил королевский замок в Шотландии

Знаменитое поместье Tulchan в долине реки Спей в Шотландии сменило хозяина. Самое дорогое в стране охотничье хозяйство приобрел владелец "алкогольной империи" Юрий Шефлер.

Имение площадью около 85 квадратных километров уже не одну сотню лет считается идеальным местом для страстных охотников. Сколько денег пришлось выложить за него господину Шефлеру, не сообщается, однако известно, что эти земли изначально выставлялись на продажу за 25 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 1 миллиард 740 миллионов рублей).

Владелец группы компаний SPI, которую прозвали "алкогольной империей" в российских СМИ, сколотил состояние на производстве спиртного. Россию "водочному королю" пришлось покинуть из-за расхождений со следствием в толковании некоторых глав УК. Теперь он стал владельцем знаменитого поместья, считающегося самым дорогим охотничьим хозяйством на территории Шотландии.

Как пишет The Daily Mail, поместье Tulchan расположено на краю национального парка Cairngorm, в области, которая славится не только охотой, но и рыбалкой – и отличным виски. Замок посещали короли Эдуард VII, Георг V и Георг VI, бывший президент США Теодор Рузвельт, американский бизнесмен Уильям Вандербильт и король Бельгии Леопольд.

Долгое время эта удивительная земля принадлежала местным аристократам, а затем перешла в руки финансистов из Лондона. Последними владельцами были супруги Литчфилд. Они решили развивать эту уникальную территорию, для чего основали компанию Tulchan Sporting Estates Ltd. Эта фирма и перешла во владение Юрия Шефнера. Предприниматель намерен серьезно вкладываться в поместье: как сообщалось, именно этот фактор был определяющим для прежних хозяев при выборе потенциального покупателя.