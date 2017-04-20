Названы самые богатые россияне

Опубликован рейтинг 200 богатейших бизнесменов России 2017 года. Dni.Ru представляют первую десятку миллиардеров.

Обнародован 14-й рейтинг богатейших предпринимателей России. В него вошли 200 миллиардеров. Стоимость "билета" в золотой топ в 2017 году достигла 500 миллионов долларов, сообщает российское издание Forbes. В 2016-м она составляла 350 миллионов в американской валюте.

Совокупное состояние богатейших бизнесменов страны за год выросло на 100 миллиардов долларов – до 460. Самих долларовых миллиардеров тоже стало больше – 96 против 77 в прошлом году.

Леонид Михельсон

18400 миллионов долларов

Председатель правления и совладелец газовой компании "ПАО "НОВАТЭК", председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего нефтехимического холдинга "Сибур". Занимается благотворительностью, возглавляет фонд V-A-C, названный в честь дочери Виктории. Организация поддерживает современное искусство, выделяя гранты молодым художникам и кураторам. Кроме того, Михельсон – инвестор галереи "Виктория" в Самаре.

Алексей Мордашов

17500 миллионов долларов

Является председателем совета директоров и гендиректором ОАО "Северсталь", гендиректором ЗАО "Севергрупп", председателем совета директоров ОАО "Силовые машины", членом совета директоров Nord Gold N.V., председателем совета директоров ЗАО "Свеза", совладельцем крупнейшей туристической компании в мире TUI. Начал заниматься бизнесом в 1992 году на посту директора по финансам и экономике Череповецкого металлургического комбината.

Владимир Лисин

16100 миллионов долларов

Основными активами предпринимателя являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Построил в Подмосковье спортивно-стрелковый комплекс "Лисья нора", который стал крупнейшим в Европе.

Является вице-президентом Олимпийского комитета России, президентом Стрелкового союза России и Европейской стрелковой конфедерации, вице-президентом Международной федерации спортивной стрельбы и президентом Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта. В базе данных Роспатента Лисин значится владельцем нескольких десятков патентов.

Геннадий Тимченко

16000 миллионов долларов

Тимченко – не только крупный предприниматель, но и общественный деятель. Он владеет Volga Group, специализирующейся на инвестициях в энергетические, транспортные и инфраструктурные активы. Председатель экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты, глава Российско-китайского делового совета.



Является президентом хоккейного клуба СКА, председателем совета директоров КХЛ, вице-президентом Олимпийского комитета России. Ведет благотворительную деятельность: фонд Елены и Геннадия Тимченко занимается поддержкой старшего поколения, развитием спорта и культуры, помощью детям.

Алишер Усманов

15200 миллионов долларов

Российский управленец и предприниматель узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. Основной акционер USM Holdings, объединяющей активы в горнорудной промышленности и металлургии. Имеет доли в медиаактивах ("Новый медиахолдинг", ИД "Коммерсантъ"), девелопменте ("Химки Групп") и спорте (лондонский Arsenal).



Основал благотворительную организацию "Искусство, наука и спорт", помогающую больным детям, а также театрам, музеям и спортивным организациям. Является президентом Международной федерации фехтования.

На шестом месте рейтинга расположился предприниматель Вагит Алекперов (14500 миллионов долларов). Он является президентом и совладельцем крупнейшей нефтяной российской компании "ЛУКОЙЛ".

Седьмую позицию занял Михаил Фридман (14400 миллионов долларов). Основной владелец группы LetterOne Holdings и активов консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-банк – 90,1%, X5 Retail Group – 48%, A1, "Росводоканал").

Восьмая строчка досталась бизнесмену и политическому деятелю Владимиру Потанину (14300 миллионов долларов). Владелец и президент управляющей компании "Интеррос", одной из крупнейших в России, генеральный директор ГМК "Норильский никель", председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа.

Девятое место занял Андрей Мельниченко (13200 миллионов долларов). Он владеет контрольными пакетами акций СУЭК, "Еврохима" и Сибирской генерирующей компании. Имеет крупнейшую в мире парусную яхту "А" оценочной стоимостью 500 миллионов долларов.

Закрыл первую десятку богатейших людей России Виктор Вексельберг (12400 миллионов долларов). Президент фонда "Сколково", председатель совета директоров группы компаний "Ренова". Совладелец UC Rusal и швейцарских организаций Oerlikon и Sulzer.