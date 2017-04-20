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Экономика

Как делают деньги российские миллиардеры

Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон. Фото: Dni.Ru
Леонид Михельсон, Алексей Мордашов, Владимир Лисин и многие другие крупные предприниматели заняли первые строчки в рейтинге богатейших людей России. Dni.Ru решили выяснить, на чем обогащаются бизнесмены и в какие проекты они вкладывают свои капиталы.
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Леонид Михельсон

Первое место в списке богатейший людей России в этом году занял председатель правления газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Состояние бизнесмена достигло 18,4 миллиарда рублей, увеличившись за прошедший год на четыре миллиарда. Стоит отметить, что бизнесмен также является совладельцем крупнейшего нефтехимического холдинга России "Сибур". 

В 2009 Михельсон вложил немалые средства в создание Фонда современного искусства "Виктория – Искусство Быть Современным". Цель организации – популяризация российской культуры на Западе, а также ее интеграция в мировой художественный контекст. Кроме того, фонд Михельсона занялся просветительской и образовательной деятельностью.

Леонид Михельсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives

Алексей Мордашов

Вторым в рейтинге главных российских богачей стал председатель совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 17,5 миллирда рублей. Помимо этого, в активы Мордашова входит крупная сталитейная и горнодобывающая компания "Севергрупп", кроме того, он является председателем совета директоров российского энергомашиностроительного предприятия "Силовые машины".

Впрочем, сталь и машиностроение – далеко не единственное, что интересует одного из богатейших предпринимателей России. В марте этого года стало известно, что Мордашов собрался заняться развитием туризма в Алтайском крае. С этими, несомненно, благими целями владелец "Северстали" решил вложить более шести миллиардов рублей в развитие местной туристической инфраструктуры. По некоторым данным, речь пойдет о строительстве санатория и сопутствующих объектов на территории кластера "Белокуриха-2".

Алексей Мордашов. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives

Но один лишь санаторий – это слишком мелко для бизнесмена столь высокого полета. По имеющейся на данный момент в свободном доступе информации, Мордашов собрался превратить территорию кластера в развитый горнолыжный комплекс, а также построить неподалеку крупный аквапарк. По сообщениям СМИ, представители бизнесмена уже ведут переговоры с Ростуризмом. Предметом переговоров является удешевление авиасообщения с территорией Алтайского края для увеличения будущего пассажиропотока в регион.

Владимир Лисин

Владимир Лисин. Фото: wikipedia.org

Взявший почетную "бронзу" в соревновании капиталов председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин обладает состоянием в 16,1 миллиарда долларов. Основным активом бизнесмена является НЛМК, кроме того, ему принадлежит транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics, в состав которого входит судоходно-судостроительная компания Volgo-Balt Transport Holding (ОАО Волжское пароходство, ОАО "Северо-Западное пароходство" (ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", Невский судостроительно-судоремонтный завод). Кроме того, в число активов Лесина входит радиостанция Business FM.

Стоит также отметить, что в 2007 году бизнесмен, являющийся президентом Стрелкового союза России, инвестировал в создание "Лисьей норы" – самого крупного стрелкового комплекса в Европе. Его инфраструктура включает 20 открытых площадок для стрельбы по тарелочкам, которые обслуживаются более сотней пусковых машин. Кроме того, есть и охотничья тропа в лесу. Услуги инструктора стоят 500 рублей в час, во столько же обойдется прокат ружья.

Геннадий Тимченко

Геннадий Тимченко. Фото: wikipedia.org

Владелец частной инвестиционной группы Volga Group занял четвертое место в рейтинге с состоянием в 16 миллиардов долларов. Кроме того, Тимченко является совладельцем группы компаний Gunvor – одного из крупнейших посредников по продаже нефти. В 2016 году бизнесмен получил полтора миллиарда долларов от продажи акций Gunvor, "Петромира" и "Национальной медиа группы", а также в виде дивидендов компаний "Новатэк" и "Сибур".

В 2014 году Volga Group приобрела новый актив, связанный с продовольственной безопасностью – 40 процентов предприятия Alma Group, занимающегося выращиванием яблок и других фруктов в Краснодарском крае. В том же году компания произвела семь тысяч тонн яблок, а в планах увеличение производства до 12 тысяч тонн для насыщения российского рынка отечественным продовольствием.

Алишер Усманов

Алишер Усманов. Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov

На пятой строчке в списке богачей расположится Алишер Усманов – основатель и главный акционер USM Holdings. Состояние бизнесмена оценивает в 15,2 миллиарда долларов. В состав его активов входят компания USM Holdings, объединяющая активы в горнорудной промышленности и металлургии, телекоммуникациях ("Мегафон"), кроме того, у Усманова есть доли в медиаактивах (издательский дом "Коммерсант"), а также девелопменте и спорте.

Стоит отметить, что в 2013 году Усманов владел акциями Apple на сумму в 100 миллиардов долларов. Однако вскоре бизнесмен избавился от этого актива, приобретя на полученные от продажи деньги акции китайских технологических компаний, в частности, интернет-ретейлера Alibaba Group.

Вагит Алекперов

Вагит Алекперов. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Состояние президента "Лукойла" составляет 14,5 миллиарда долларов. При этом еще в 2016 году оно составляло 8,9 миллиардов долларов. Помимо того, что Алекперов ведет дела в "Лукойле", в СМИ в прошлом году появились сообщения о покупке аффилированной с бизнесменом компанией "Элиас" 36 гектаров виноградников "Массандра" в Крыму.

Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: GLOBAL LOOK press/Vasilii Smirnov

Состояние бизнесмена оценивается в 14,4 миллиарда долларов. Предприниматель является основным владельцем группы LetterOne Holdings (нефтегазовая компания Dea, Vimpelcom – 56,2%, Turkcell —13,22%), а также активов "Альфа-Групп", в состав которых входят Альфа-банк (90,1%), X5 Retail Group ("Пятерочка") – 48%, A1 и "Росводоканал".

Кроме того, Фридман учредил благотворительный фонд Genesis Philanthropy Group, в задачу которого входит развитие и укрепление самосознания у русскоязычных евреев по всему миру. В частности, организация спонсировала создание фильма журналиста и телеведущего Леонида Парфенова "Русские евреи".

В мае прошлого года бизнесмен выступил с неожиданным заявлением. По его словам, он собирается потратить почти все свое состояние на благотворительность. Кроме того, Фридман заявил, что не намерен привлекать своих детей к управлению "Альфа-групп", подчеркнув, что они сами своими силами должны добиться карьерных успехов. "Худшее, что я мог бы сделать для своих детей, – это передать им крупную сумму денег", – сказал бизнесмен.

Автор: Иван Поляков20 апреля 2017, 17:22

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