Курс доллара получит мощный стимул к росту
Главными геополитическими факторами стали ракетные удары США по аэродрому сирийских ВВС и сопутствующие заявления Госдепа о том, что Россия со своей задачей в Сирии не справляется. В то же время преобразилась и техническая картина, отметили эксперты.
Сигналы пары доллар-рубль по итогам прошедшей недели указывают на рост валюты США до зоны 57,7-58 рублей. Возможен и прорыв выше рубежа в 58 рублей – это откроет доллару дорогу к следующей психологически важной отметке в 60-61 рубль. Меньше признаков в паре евро-рубль, но аналитики не исключают роста европейской валюты до переходной точки в 61,5 рубля.
Биржевиков больше всего волнует вопрос новых антироссийских санкций. Наибольший интерес, вероятно, вызовут переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым, намеченные на 12 апреля. В этот же день ожидается публикация доклада ОПЕК по нефтяному рынку и традиционно публикуемые данные по запасам от API и EIA, пишет "Российская газета".
По информации издания, отправляющимся в поездки валюту можно покупать как по текущим уровням (57 за доллар и 60,5 за евро), так и на снижении в район 56 рублей по доллару и в район 60 рублей по евро. Как будет развиваться динамика ключевых валютных пар, во многом зависит от данных, которые поступят на этой неделе: 11 апреля – по текущему счету России за первый квартал (прогноз – профицит 18,75 миллиарда долларов), а 12-го – по инфляции. Однако на фоне геополитических факторов это все же второстепенные показатели.
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