Курс доллара получит мощный стимул к росту

Геополитические риски сейчас играют против сильного рубля. Изучив поведение основных валют, эксперты по финансам предсказали непростую неделю для российской денежной единицы.

Главными геополитическими факторами стали ракетные удары США по аэродрому сирийских ВВС и сопутствующие заявления Госдепа о том, что Россия со своей задачей в Сирии не справляется. В то же время преобразилась и техническая картина, отметили эксперты.

Сигналы пары доллар-рубль по итогам прошедшей недели указывают на рост валюты США до зоны 57,7-58 рублей. Возможен и прорыв выше рубежа в 58 рублей – это откроет доллару дорогу к следующей психологически важной отметке в 60-61 рубль. Меньше признаков в паре евро-рубль, но аналитики не исключают роста европейской валюты до переходной точки в 61,5 рубля.

Биржевиков больше всего волнует вопрос новых антироссийских санкций. Наибольший интерес, вероятно, вызовут переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым, намеченные на 12 апреля. В этот же день ожидается публикация доклада ОПЕК по нефтяному рынку и традиционно публикуемые данные по запасам от API и EIA, пишет "Российская газета".

По информации издания, отправляющимся в поездки валюту можно покупать как по текущим уровням (57 за доллар и 60,5 за евро), так и на снижении в район 56 рублей по доллару и в район 60 рублей по евро. Как будет развиваться динамика ключевых валютных пар, во многом зависит от данных, которые поступят на этой неделе: 11 апреля – по текущему счету России за первый квартал (прогноз – профицит 18,75 миллиарда долларов), а 12-го – по инфляции. Однако на фоне геополитических факторов это все же второстепенные показатели.