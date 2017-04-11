Курс доллара получит мощный стимул к росту

Откровения космонавта Визит Тиллерсона в Москву Взрыв в метро Украина лишила Самойлову "Евровидения" Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Среда 12 апреля
Лента новостей
19:54
Администрация президента не занимается формированием рейтингов глав российских регионов
19:54
Загадочный атмосферный феномен насторожил NASA
19:41
На западе Москвы столкнулись пять автомобилей
19:25
Госдума одобрила перенос выборов президента с 11 на 18 марта
19:08
Как "Платон" помогает строить дороги в регионах
18:45
Российские ученые изобрели аппарат для лечения депрессии
18:29
Путин встретился с Тиллерсоном
18:28
Скандал с избиением травмировал детей Ксенофонтовой
18:22
Депутаты помогут дальнобойщикам
18:21
Из московского банка похитили миллиард
18:15
Сына Галкина остановили из-за лихачества на внедорожнике
17:58
На северо-западе Москвы мужчина зарезал родителей
17:49
Цена здоровья: как не попасться на удочку фармацевтов
17:46
На Москву надвигается сильная гроза
17:36
Тарковский изменил жизнь Бондарчук
17:24
Госдума поддержала изменение роли ЕСПЧ
17:13
МРИФ+КИБ 2017: почему нельзя пропустить ни один день
17:06
Япония перепугалась из-за российских самолетов
16:55
Усманов подаст на Навального в российский суд
16:54
В пасхальную ночь метро Москвы продлит работу
16:38
Правки в закон "О полиции" тщательно проработают
16:30
Успешно перенести инфаркт помогает зарядка
16:28
Дочь cчитает Юлию Волкову "злой мамой"
16:23
Как паре подготовиться к рождению ребенка
16:12
Беременная жена выгнала Джорджа Клуни
16:02
Житель Подмосковья истязал малолетних детей любовницы
15:59
Лавров предложил Тиллерсону необычный завтрак
15:59
Порошенко умолял Саакашвили стать премьером
15:48
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)
15:34
Раскрыт секрет развязывающихся шнурков
15:21
Пропавший Рома Желудь изменил внешность
15:18
Следственный комитет ищет Ходорковского
15:15
В Москве пьяный охранник украл из сейфа магазина 700 тысяч
15:10
"Темное прошлое" Меланьи Трамп оценили в $3 миллиона
15:07
Власти Москвы опросят жильцов по вопросу будущей реновации хрущевок
15:03
Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
14:47
Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
14:44
Жуков опустил Костюшкина головой в писсуар
14:37
Украина стала главным поставщиком спайсов в Россию
14:36
Следователи ищут Ходорковского для экстрадиции
14:20
У Никиты Белых обнаружено заболевание мозга
14:18
Почему Путин так активно поддерживает Асада
14:13
Общедомовые нужды станут оплачивать по счетчикам
14:05
Как выживает 67-летняя звезда фильма "Ширли-мырли"
14:01
10 лучших фильмов о космических подвигах
13:57
За что любят космонавтов
13:56
Зара прячет живот под свободной одеждой
13:54
Москву накрыл снежный апокалипсис
13:47
"ЕР" проследит за исполнением Лесного кодекса
13:45
Бывший муж Пугачевой рассказал о безобразии Шиловской
13:44
Установлена причина смерти новой жертвы теракта в метро
13:39
Авиакомпания S7 накормит пассажиров космическим питанием
13:37
Самая тяжелая женщина в мире за месяц скинула 242 кг
13:31
Ревнивец замуровал семью в квартире
13:25
Володин призвал продолжать поиски решений по Сирии
13:11
Житель Новгорода сгорел в машине на первом свидании
13:04
У iPhone 7 обнаружили неприятный сюрприз
12:54
Путин заявил о деградации отношений с США при Трампе
12:45
В Москве на прием к врачу принесли труп
12:41
Собчак и Бузову предложили посадить
12:40
Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона
12:36
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
12:27
Водопад с потолка в метро Москвы попал на видео
12:10
Полицейский закрыл собой упавшего на рельсы пассажира
12:04
Свекор Водяновой устроил шоу в Лувре
12:00
Жириновский жестко высказался о дочери Трампа
11:59
Подробности расследования крушения Ту-154 в Сочи
11:51
Похудевший Николай Басков кричит от боли
11:48
Анастасия Макеева сменила профессию
11:44
В подвале на юге Москвы нашли тело мужчины
11:35
Лавров проводит закрытые переговоры с Тиллерсоном
11:28
Диснейленд: путешествие в волшебную страну
11:27
Число жертв теракта в Петербурге выросло до 15
11:27
Как пользоваться промокодами
11:23
"ЕР" против поспешного принятия поправок в закон о полиции
11:22
Смертник Джалилов напился перед терактом
11:13
Откровения космонавта Александра Лазуткина
11:10
Толкалина высказалась о романе с Гребенщиковым
11:03
Телеведущую уволили за секс-услуги
10:51
Самолет с пассажирами пропал с радаров над Индонезией
10:48
На северо-западе Турции прогремел взрыв
10:42
Пасхальные каникулы в Sun Siyam Resorts
10:39
Умственно отсталый извращенец напал на школьниц в лифте
10:38
Связь Бузовой и Трампа шокировала сенатора
10:35
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
10:34
Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой
10:31
Улюкаеву продлили домашний арест
10:24
В Москве объявлен карантин по бешенству
10:20
Агент Кремля действовал в Белом доме восемь лет
10:09
Лидер A’STUDIO помогает молодым пробиться на сцену
10:08
Космические достижения современной России
10:07
Как привлечь любовь и деньги в Чистый четверг
10:03
Известный музыкант умер в США
09:57
Ненакрашеной Ирине Слуцкой задали нескромный вопрос
09:50
Грубый Трамп напал на Россию за поддержку "животного" Асада
09:47
В Минобороны разоблачили бахвалящийся Пентагон
09:43
Новая Багдасарян разогнала Mercedes до 320 км/ч (видео)
09:31
Назван простой способ борьбы с диабетом
09:19
Ксения Собчак назвала мужа негодяем
09:18
США приготовились развязать войну у границ России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
Максакова ошарашила заявлением о Вороненкове
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Коллекторы выломали дверь в квартиру Ильи Резника
Экономика

Курс доллара получит мощный стимул к росту

Фото: GLOBAL LOOK press/chromorange
Геополитические риски сейчас играют против сильного рубля. Изучив поведение основных валют, эксперты по финансам предсказали непростую неделю для российской денежной единицы.
прочитано 7797 раз

Главными геополитическими факторами стали ракетные удары США по аэродрому сирийских ВВС и сопутствующие заявления Госдепа о том, что Россия со своей задачей в Сирии не справляется. В то же время преобразилась и техническая картина, отметили эксперты.

ПО ТЕМЕ

Москва отчитала ОПЕК за цену на нефть

Трампу удалось запугать Китай

Курс рубля упал после удара США по Сирии

Министр Орешкин пугает долларом по 72 рубля

Сигналы пары доллар-рубль по итогам прошедшей недели указывают на рост валюты США до зоны 57,7-58 рублей. Возможен и прорыв выше рубежа в 58 рублей – это откроет доллару дорогу к следующей психологически важной отметке в 60-61 рубль. Меньше признаков в паре евро-рубль, но аналитики не исключают роста европейской валюты до переходной точки в 61,5 рубля.

Биржевиков больше всего волнует вопрос новых антироссийских санкций. Наибольший интерес, вероятно, вызовут переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым, намеченные на 12 апреля. В этот же день ожидается публикация доклада ОПЕК по нефтяному рынку и традиционно публикуемые данные по запасам от API и EIA, пишет "Российская газета".

По информации издания, отправляющимся в поездки валюту можно покупать как по текущим уровням (57 за доллар и 60,5 за евро), так и на снижении в район 56 рублей по доллару и в район 60 рублей по евро. Как будет развиваться динамика ключевых валютных пар, во многом зависит от данных, которые поступят на этой неделе: 11 апреля – по текущему счету России за первый квартал (прогноз – профицит 18,75 миллиарда долларов), а 12-го – по инфляции. Однако на фоне геополитических факторов это все же второстепенные показатели.

Автор: Игорь Силецкий11 апреля 2017, 09:39

комментарии

Политика

Почему Путин так активно поддерживает Асада
Лавров ужаснулся невоспитанности свиты Тиллерсона
Агент Кремля действовал в Белом доме восемь лет
США приготовились развязать войну у границ России

Шоу-бизнес

Дайнеко лишила свекровь общения с дочкой
Сына Галкина остановили из-за лихачества на внедорожнике
Скандал с избиением травмировал детей Ксенофонтовой
Дочь cчитает Юлию Волкову "злой мамой"

Проишествия

Москвичка отдала незнакомке надоевшего ребенка
Известный футболист пострадал от взрыва в Германии
Олень набросился на автомобилиста (видео)
Американка изнасиловала и ограбила таксиста

Lifestyle

Тарковский изменил жизнь Бондарчук
Вышел трейлер сериала "Мгла" Стивена Кинга
10 лучших фильмов о космических подвигах
Путин посмотрел "Время первых" с Терешковой
Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала мужа негодяем

Супруг популярной ведущей откровенно рассказал о личной жизни
Шоу-бизнес

Связь Бузовой и Трампа шокировала сенатора

Политик был ошеломлен услышанной информацией
Общество

Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой

Следственный комитет России направил запрос на Украину по поводу убийства Вороненкова
Шоу-бизнес

Бывший муж Пугачевой рассказал о безобразии Шиловской

Александр Стефанович столкнулся с крутым характером актрисы

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Зара прячет живот под свободной одеждой
Анастасия Макеева сменила профессию
Барановская обнималась на премьере с мужчиной
Невероятная Собчак привела мужа на детскую премию

Спорт

Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом
Олимпийская чемпионка получила страшную травму (видео)
Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Регионы

Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
Под лавиной на Камчатке погиб сотрудник "Газпрома" с сыном
Погибшая от укола лидокаина девочка ждала пересадки почки
Женщина чудом выжила после 40 ударов ножом
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru