Трампу удалось запугать Китай

Китай готов упростить США доступ к финансовому рынку и разрешить экспорт говядины. По утверждениям американских СМИ, поворот в политике Пекина наметился после переговоров Си Цзиньпина с Дональдом Трампом. Уступки позволят избежать торговой войны между двумя странами.

Ускорить переговоры по торговле и достичь результатов в течение 100 дней – к такому решению пришли президент США и председатель КНР во время встречи в Вашингтоне. В результате Китай может относительно легко пойти на две уступки США, которые касаются финансов и говядины, пишет американская Financial Times со ссылкой на принимавших участие в обсуждении официальных лиц.

По данным издания, Пекин также хочет положить конец запрету на импорт американской говядины, действующий с 2003 года, а также закупить больше зерна и других продуктов сельского хозяйства, чтобы снизить напряженность из-за торгового баланса.

"Китай был готов поднять инвестиционные потолки в соглашении о двусторонних инвестициях, однако переговоры по ним были отложены (после победы Трампа на выборах). Если бы Обама был президентом еще шесть месяцев, мы бы достигли цели", – заявил неназванный представитель китайских властей.

Дональд Трамп неоднократно выражал возмущение тем фактом, что торговый дефицит с Китаем при администрации предыдущего президента США Барака Обамы достиг огромной суммы – почти 347 миллиардов долларов.

Пекин и Вашингтон ведут переговоры о соглашении по двусторонним инвестициям с 2008 года. Документ должен установить взаимные правила инвестиционной деятельности в каждой из стран. Он может обеспечить американским компаниям более открытый доступ на китайский рынок и равные с местными компаниями права.