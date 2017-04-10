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Экономика

Предприниматели обсудят с "ЕР" внедрение онлайн-касс

Дмитрий Сазонов. Фото: er-duma.ru
Первый этап мониторинга перехода бизнеса на онлайн-кассы завершен. Его итоги обсудит на первом открытом заседании Предпринимательская платформа "Единой России". Единороссы пришли к выводу, что бизнес-сообщество отнеслось к нововведению с опаской.
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Анкету с опросом заполнили более 1000 предпринимателей. Ее разработали в Предпринимательской платформе "ЕР" совместно с ФНС России, "деловой четверкой" (это Торгово-промышленная палата, РСПП, "Опора России" и "Деловая Россия") и уполномоченными по правам предпринимателей.

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"ЕР" начинает интернет-экспансию

Первое открытое заседание Предпринимательской платформы запланировано на ближайшее время. В нем примут участие представители ФНС России, Генпрокуратуры, Минкомсвязи, ФАС, "деловой четверки". Подключатся к обсуждению также производители оборудования, уполномоченные по защите прав предпринимателей, эксперты, представители предпринимательского сообщества. На заседании будут подведены итоги мониторинга и выработаны предложения для комфортного перехода бизнеса на новые кассы. Резолюцию заседания передадут в президиум генсовета партии "Единая Россия".

Пока же выяснились следующие факты. 83,5% респондентов не считают реформу общественно значимой. 47% предпринимателей полагают, что выживание их бизнеса будет находиться под вопросом, 28% отмечают существенные расходы при переходе на онлайн-кассы, а 9% думают закрыть свой бизнес. 

В целом предприниматели реформы опасаются. 40% опрошенных не понимают новый порядок применения онлайн-касс, заявил руководитель мониторинговой группы Предпринимательской платформы "ЕР", заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Дмитрий Сазонов. По его словам, основная масса принявших участие в опросе – так называемый микробизнес. Таких более 80% (самозанятые – 17,5%, имеющие в штате до 15 человек – 63,8%).

"85% предпринимателей отметили дефицит в поставках контрольно-кассовой техники, 82% заявили о дефиците фискальных накопителей. По нашим данным, средний срок поставки контрольно-кассовой техники – 45 дней. Данные цифры говорят о том, что производители ККТ и фискальных накопителей оказались не готовы к реализации реформы и возросшего в последнее время спроса на оборудование", – сообщил Сазонов. По словам депутата, респонденты основными трудностями в процессе приобретения необходимого оборудования назвали его отсутствие у продавцов (43%), длительный срок поставки (16%), высокую цену (14%).

 "Мы все понимаем, что предприниматели получат в будущем преимущества, но в переходный период есть трудности. Один из волнующих вопросов реформы – это возможность подключения интернета на месте применения ККТ. По данным опроса, четверть предпринимателей не имеют возможности подключить интернет на месте (24,5%). В части регионов цифры вызывают большее беспокойство: Липецкая область – 39%, Брянская область – 36,4%, Пермский край – 32,7%, ХМАО – 32%", -заявил сопредседатель Предпринимательской платформы Евгений Демин.

Автор: Федор Лопырев10 апреля 2017, 17:44

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