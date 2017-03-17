Как "ЕР" решает проблемы жителей Севастополя

За три года в общественной приемной председателя "Единой России" Дмитрия Медведева в Севастополе побывали семь тысяч граждан. Представители партии провели 5750 личных приемов и рассмотрели 1250 письменных обращений.

По словам руководителя общественной приемной "ЕР" в Севастополе Инны Гончаровой, население Севастополя – люди с активной гражданской позицией. Местные жители обращается в партию не только за помощью.



"Они интересуются социально-экономической жизнью города, гражданско-патриотическим воспитанием молодежи и многими другими вопросами, – рассказала Гончарова. – Чаще всего приходят люди старшего поколения: за три года к нам обратились около четырех тысяч жителей старше 56 лет".

Региональная общественная приемная открылась в Севастополе 24 апреля 2014 года после проведения референдума о воссоединении Крымского полуострова с Россией. Через месяц председатель партии, премьер Дмитрий Медведев провел прием граждан по личным вопросам.





По итогам встречи началась реализация проекта "Академия третьего возраста", помогающая пожилым участвовать в общественных процессах. За два года обучение в академии прошли более 700 человек. Помимо ветеранов, компьютерной грамотности обучаются люди с ограниченными возможностями. Каждый из них при выпуске получает сертификат об окончании курсов и подарки.

Приемы местного населения также провели федеральные и местные законодатели. После общения с жителями Севастополя вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова помогла организовать поставки в регион взрослых и детских инвалидных колясок, лекарств для ветеранов, детского питания и витаминов для многодетных семей.





Напомним, что три года назад население полуострова единодушно проголосовало за воссоединение с Россией. В Крыму это решение поддержали 96,77% жителей, в Севастополе – 95,6% избирателей.