Депутаты "ЕР" в регионах займутся "Платоном" и лесной амнистией

Депутатов фракции "Единой России" в регионах ждет напряженная неделя. Кроме обычных встреч с избирателями, парламентариям предстоят беседы с дальнобойщиками о нововведениях в системе "Платон", а также по проекту так называемой лесной амнистии.

Собрания Клубов сторонников "ЕР" пройдут в 69 российских регионах. Тема встреч – "Защита старшего поколения от мошеннических действий". Единороссы пообщаются с представителями правоохранительных органов и органов социальной защиты, а также людьми старшего поколения, ветеранами. В частности, 30 марта встречу проведет председатель Центрального координационного совета сторонников партии, координатор проекта "Клуб Сторонников" Сергей Боярский.

В планах депутатов и повторный опрос избирателей в рамках работы над законопроектом "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров". В народе этот закон получил название "Лесная амнистия". Главная задача документа – не допустить легализации противозаконных действий, некогда совершенных недобропорядочными приобретателями земли.

Помимо традиционных встреч с избирателями, которые организованы на базе региональных общественных приемных председателя "ЕР" Дмитрия Медведева, депутаты нижней палаты проведут встречи с дальнобойщиками и ассоциациями грузоперевозчиков. Парламентарии доведут до них решения, которые были приняты на встрече премьер-министра с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автоперевозок.

С соответствующей просьбой к коллегам обратился секретарь генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. "Я прошу своих коллег, членов фракции "Единой России" встретиться с дальнобойщиками, ассоциациями грузоперевозчиков, чтобы довести информацию о принятых решениях и обсудить общие актуальные проблемы, с которыми они сталкиваются в том или ином регионе", – сказал Неверов.

Итогами диалога, который состоялся на площадке партии "Единая Россия", стало решение премьера продлить льготный период взимания платы в системе "Платон". В итоге тариф повышен на 25% – до 1 рубля 90 копеек.

Депутаты "ЕР" встретятся во время региональной недели и с участниками предварительного голосования. Прием документов на участие в этой процедуре продлится до 27 апреля 2017 года.