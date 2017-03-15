"ЕР" начинает интернет-экспансию

"Единая Россия" намерена активизировать работу в интернете. Депутатам от правящей партии настоятельно рекомендуют завести странички в соцсетях. Виртуальная деятельность парламентариев будет отображаться на специальном сайте.

Политические и общественные организации, а также властные структуры все активнее осваивают виртуальное пространство. Вслед за Общероссийским народным фронтом усилить работу в интернете решила и "ЕР", рассказал заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Депутаты правящей партии заведут свои странички в соцсетях, которые будут вести самостоятельно. "Каждый депутат волен выбирать ту соцсеть, которая ему по вкусу", – отметил Ревенеко. Сам он буквально пару недель назад завел себе аккаунт в Facebook. Тем, кто не сможет сразу разобраться со всеми хитростями соцсетей, помогут консультациями специалисты из специального подразделения ЦИК партии.

В "ЕР" нашли способ подстегнуть конкуренцию между депутатами в разных районах страны. Уже к следующей "региональной неделе" будет запущен специальный сайт "ЕР в твоем регионе". Он в автоматическом режиме будет собирать информацию о работе народных избранников. Фактически, это будет агрегатор информации в соцсетях. Чтобы то или иное сообщение попало на него, достаточно будет поставить под публикацией хештег "Единой России", – приводит слова Ревенко "Газета.Ру".

Ревенко заверяет, что премодерация сообщений на сайте коснется только откровенных оскорблений. Если же пользователь выложит фото парламентария, уснувшего на публичном мероприятии, то никто его удалять не будет. А сайт, кроме всего прочего, станет и формой обратной связи: пользователи смогут сообщать своим депутатам о проблемах в регионе.

Действующий сайт "Единой России" в течение полугода перезапустят. На нем появятся разделы "Инфографика", "Азбука закона", "Задай вопрос депутату". На этих страничках будут размещены серии роликов и слайдов про каждый думский комитет, а также простым языком разъяснена суть тех или иных законов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с депутатами, активно использующими соцсети. Председатель нижней палаты наказал коллегам ответственно подходить к своей работе в интернете.

Планы экспансии в виртуальное пространство широки: в ближайшее время будет запущен проект под названием "Erudit.Media". Здесь будут собраны различные викторины, тесты и игры. По словам Ревенко, сайт ориентирован на людей, желающих узнать больше о российской культуре, истории, региональных традициях. В частности, первый тест проекта будет посвящен региональным диалектам.