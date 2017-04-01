Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится.

Размер пенсий увеличится

С 1 апреля средняя страховая пенсия по старости увеличится на 35 рублей. При этом, у каждого пенсионера будет свой размер надбавки, который увеличится на 0,38%. Также с начала будущего месяца на 1,5% увеличится размер социальных выплат для ветеранов, инвалидов и других льготников.

Усилится контроль за лекарствами

С 1 апреля значительно расширяются требования к срочной отчетности в Росздравнадзор о нежелательных реакциях и к периодической отчетности по безопасности лекарственных препаратов. Таким образом, жесткий мониторинг препаратов обеспечит раннее выявление угроз жизни и здоровью.

Ужесточится оценка экономического положения банков

С 1 апреля Центробанк изменит критерии определения экономической устойчивости кредитных организаций. Теперь риски концентрации банков будут рассчитываться при размере активов от 500 миллиардов рублей и более.



Условия работы улучшатся

С 30 апреля Россия присоединится к Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени. Новый закон затронет тех, кто трудится меньше восьми часов в день и сорока часов в неделю. Нововведение предполагает, что даже при таком сокращенном рабочем графике работодатель должен обеспечить сотрудников полноценным объемом социальных льгот (отпуск, больничный и так далее).

Для водителей введут новые правила

Уже с 1 апреля сотрудники ГИБДД будут применять новые правила по отношению к водителям. При оформлении штрафа теперь будут учитываться такие данные как возраст, место жительства, семейное и имущественное положение нарушителя. Кроме этого инспекторы ДПС смогут пользоваться беспилотными летающими средствами.