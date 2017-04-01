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Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Апрель принесет россиянам не только долгожданное тепло, но и значительные жизненные перемены. Так, с приходом нового месяца размер пенсий увеличится, а риск купить некачественные лекарства в аптеке – уменьшится.
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Размер пенсий увеличится

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С 1 апреля средняя страховая пенсия по старости увеличится на 35 рублей. При этом, у каждого пенсионера будет свой размер надбавки, который увеличится на 0,38%. Также с начала будущего месяца на 1,5% увеличится размер социальных выплат для ветеранов, инвалидов и других льготников.  

Усилится контроль за лекарствами

С 1 апреля значительно расширяются требования к срочной отчетности в Росздравнадзор о нежелательных реакциях и к периодической отчетности по безопасности лекарственных препаратов. Таким образом, жесткий мониторинг препаратов обеспечит раннее выявление угроз жизни и здоровью. 

Ужесточится оценка экономического положения банков

С 1 апреля Центробанк изменит критерии определения экономической устойчивости кредитных организаций. Теперь риски концентрации банков будут рассчитываться при размере активов от 500 миллиардов рублей и более. 

Условия работы улучшатся

С 30 апреля Россия присоединится к Конвенции о работе на условиях неполного рабочего времени. Новый закон затронет тех, кто трудится меньше восьми часов в день и сорока часов в неделю. Нововведение предполагает, что даже при таком сокращенном рабочем графике работодатель должен обеспечить сотрудников полноценным объемом социальных льгот (отпуск, больничный и так далее).  

Для водителей введут новые правила

Уже с 1 апреля сотрудники ГИБДД будут применять новые правила по отношению к водителям. При оформлении штрафа теперь будут учитываться такие данные как возраст, место жительства, семейное и имущественное положение нарушителя. Кроме этого инспекторы ДПС смогут пользоваться беспилотными летающими средствами.

Автор: Светлана Сидорчук1 апреля 2017, 10:27

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