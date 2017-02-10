Россиян оставят без подарочного алкоголя

Члены Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о запрете скидок на алкогольную продукцию. При этом политики хотят запретить бесплатное распространение спиртного среди населения, в том числе в рамках акций или в качестве подарков.

Депутаты предложили внести ряд корректировок в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", сообщает газета "Известия". Таким образом они хотят защитить граждан от пагубного влияния рекламных и маркетинговых кампаний организаций, причастных к производству и реализации горячительных напитков.

По мнению политиков, правительство должно ограничить "стимулирование" продажи спиртного. В случае принятия законопроекта под запрет попадет "распространение алкогольной продукции среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков". Также в Госдуме предложили не допускать применение скидок на спиртные напитки и их продажу с помощью купонов и талонов.

В пояснительной записке к документу политики отметили, что подобные акции проводятся в подавляющем большинстве торговых точек. Таким образом магазины подталкивают потенциальных клиентов к покупке ненужного товара.

Возможный запрет скидок на алкогольную продукцию прокомментировал депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, после обсуждения документа в комитетах он отправится на согласование в регионы.

Алкоголь полностью выводится из организма через 21 день, то есть никогда, вообще без шансов. — Катавасия (@ktvsktvs) 2 февраля 2017 г.

"И вот на этой стадии его тихой сапой начнут "волынить", чтобы отложить его принятие на максимально долгое время либо вообще не дать ему превратиться в закон", – предположил главный государственный санитарный врач России. При этом он отметил, что поспособствует скорейшему продвижению законопроекта, несмотря на возможные затруднения.

Напомним, что недавно Министерство здравоохранения сообщило о снижении употребления россиянами спиртных напитков. За последние шесть лет объем выпитого за год алкоголя на душу населения уменьшился в полтора раза – с 14 литров в 2009 году до 10,5 литра в 2015 году.